Queridos padres y madres:

Considerando que está en vuestras manos la decisión de enviar o no a clases presenciales a vuestros hijos a contar del 1 de marzo de 2021, quiero aportarles algunos datos que ojalá los ayuden a tomar la mejor decisión.

Estos datos están respaldados por la propia información oficial del Ministerio de Salud y estadísticas oficiales. No corresponden a una opinión personal ni tienen sesgo alguno de orden político, económico o de otro orden que no sea la visión médico sanitaria.

Les cuento en primer lugar que en el mundo, hasta el día 17 de febrero de 2021 se registran 110.531.899 casos de Covid-19, con 2.443.019 fallecidos.

En Chile, hasta el 14 de febrero de 2021 habían ocurrido 890.783 casos de COVID-19 (779.541 con confirmación de laboratorio y 111.242 probables, sin confirmación de laboratorio), es decir, nos acercamos casi al millón de contagiados, con una tasa de 4.577,9 por 100.000 habitantes. En relación a mortalidad, Chile se encuentra en el lugar 33 de 221 países en el mundo con registros de contagio según tasa de mortalidad por millón de habitantes.

De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, el sistema estadístico oficial, la mediana de edad es de 38 años, donde el 6,82% correspondieron a menores de 15 años, el 24,90% a personas de 15-29 años, el 29,07% a personas de 30-44 años, el 28,32% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,89% restante a adultos de 65 y más años.

A noviembre 2020, se registraban 2.015 casos en menores de 19 años en la Región del Libertador. Los principales síntomas descritos por los niños fueron: cefalea (38,4%), tos (36,6%), fiebre (34,4%), mialgia (26%), y odinofagia (24,9%). El 82% de los niños no tenía comorbilidad registrada, es decir, eran aparentemente sanos. La principal comorbilidad registrada en los restantes era ASMA.

Según gravedad 1.739 niños fueron hospitalizados en Chile hasta noviembre 2020, de los cuales 304 estuvieron en Unidad de Tratamiento Intermedio o Unidad de Cuidados Intensivos y 58 requirieron ventilación mecánica invasiva. Del total de hospitalizados en Chile, el 37% (n=644) correspondió al grupo etario menor de 2 años, de los cuales 500 eran menores de 1 año. Se registraron 48 fallecidos ( de estos, 30 tenían comorbilidad ) hasta octubre de 2020.

Al día de hoy, los registros oficiales informan 90 fallecidos de menos de 19 años entre casos confirmados por PCR y sospechosos, y mas de 95.000 contagiados.

El R actual ( tasa de reproducción del virus ) a nivel país está sobre 1, es decir la pandemia está en crecimiento. La positividad de las PCR a nivel nacional sigue alrededor de 7%, todavía sobre el 3% requerido para hablar de control de la pandemia.

En la Región del Libertador, la positividad de las PCR está sobre 8%, con 1.069 fallecidos totales entre confirmados con PCR y sospechosos al 14 de febrero de 2021, con una letalidad de 3,1%. ( promedio nacional 2,9%, valor más alto es la Región Metropolitana con 3,8% ).

Vean finalmente algunos datos en las siguientes tablas.

Tabla 1 .Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de febrero de 2021.

Grupo edad Total

00 – 04 años 18.640

05 – 09 años 18.245

10 – 14 años 22.885

15 – 19 años 38.557 ( Fuente: Informe Epidemiológico MINSAL )

Tabla 2. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 14 de febrero de 2021.

Grupos de edad (años) Total

<5 928

5-17 959 ( Fuente: Informe Epidemiológico MINSAL )

Hipertensión arterial, Diabetes, Obesidad, Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica y Asma son las comorbilidades mas frecuentes en aquellos niños que se hospitalizaron.

CONCLUSIONES:

Los niños se enferman por Covid-19 ( más de 95.000 casos hasta hoy en Chile ) Los niños se hospitalizan ( mas de 1.800 niños menores de 19 años hasta hoy en Chile ) Los niños con hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias tienen mayor riesgo de hospitalización si se contagian y enferman. Los niños fallecen por Covid ( 90 niños entre confirmados y sospechosos hasta hoy en Chile, pese a la letalidad de alrededor de 0,09%, que es inferior al promedio nacional de 2,9% ) Los países que han vuelto a clases sin provocar aumento de los contagios lo hicieron tomando TODAS las medidas de prevención de dichos contagios. La vacuna no estará disponible para la población menor de 18 años antes de varios meses mas. La prevención de los contagios es la única forma de reducir los casos de niños enfermos, hospitalizados o fallecidos.

La decisión está en vuestras manos. Los datos son claros y los requisitos para volver a clases ya han sido señalados por los expertos incluído el Consejo Asesor del MINSAL, que avalaron la vuelta a clases en comunas o Regiones en etapa 4 o más del Plan Paso a Paso, y con cumplimiento de los 9 indicadores mencionados en el documento de noviembre de 2020 ( al día de hoy, 8 de esos 9 indicadores NO se cumplen en la Región del Libertador ).

No hay forma de asegurarles que sus hijos no se van a contagiar, enfermar o eventualmente fallecer si se contagian, por lo cual es muy relevante que se informen de todo lo que he mencionado y además de las condiciones que ofrece su establecimiento educacional para la vuelta a clases.

En definitiva, la discusión no es si volver o no a clases sino BAJO QUÉ CONDICIONES HACERLO.

Dr. Fernando Soto

Especialista Broncopulmonar