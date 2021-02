Ricardo Obando.

Si la propuesta de la ANFP de no considerar un ascenso directo para la Segunda División 2021 es aprobada, los clubes de la categoría irán a todas las instancias para defender lo que consideran un derecho: que el campeón esté en la Primera B al año siguiente.

Las palabras de Pablo Milad referente a que apoyaría a la tercera categoría del fútbol chileno, al parecer, quedaron en nada. El miércoles por la tarde se conoció que el ente rector del fútbol chileno planteará al consejo de presidentes una propuesta de campeonato que deja a clubes como Colchagua CD o General Velásquez, sin la opción de subir directamente a la serie superior.

Ante esto, colchagüinos y sanvicentanos más Independiente de Cauquenes, Deportes Colina, Deportes Recoleta, Deportes Vallenar, Deportes Limache, Rodelindo Román, Fernández Vial, Iberia de Los Ángeles y San Antonio Unido, plantearon que “No podemos aceptar que mediante una decisión unilateral y arbitraria se nos quite el cupo de ascenso directo a la Primera B del fútbol profesional y se obligue al campeón del torneo de Segunda División a jugar un partido de definición con quien resulte último (de Primera B)”.

Es más, aclararon que “No existe equidad deportiva alguna en la determinación que está tomando de forma unilateral la ANFP y en particular su consejo de presidentes”, por lo cual, “los clubes firmantes informan a la opinión pública que no participarán de ningún torneo que no contemple, a lo menos, un cupo de ascenso directo a Primera B junto con una cantidad equivalente de cupos de descenso, corrigiéndose la disparidad que hoy existe”.

Junto con ello, manifestaron que “un torneo con condiciones distintas, que es el caso de la propuesta realizada por la ANFP, obligaría a los clubes a requerir el pronunciamiento de tribunales y organismos deportivos o de justicia que correspondan y solicitar se remedie el acto contrario a los principios fundamentales de toda competición deportiva”.

Cabe consignar que, en la próxima reunión se debería votar las propuestas de torneo para Primera A, Primera B y Segunda División. Hay que indicar también que, cuando se creó esta categoría, Iberia fue campeón tres veces para poder recién, al tercer año, ascender a la B.