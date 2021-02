Fernando Ávila F.

Desde el lunes 1 de marzo, la comuna de Quinta de Tilcoco avanza a la fase de Preparación, situación que tiene muy contento a sus habitantes, ya que de este modo, por ahora, se terminan las cuarentenas de fin de semana.

Al respecto, desde el municipio de la comuna quintana se indicó que esto es “una gran responsabilidad para mantenernos así, y en lo posible, mejorar. Las circunstancias actuales imponen mucho trabajo; ser cuidadosos en los espacios públicos, usar siempre mascarilla, lavar las manos prolijamente, si aparecen síntomas acudir con premura al servicio de urgencia, no tener conductas temerarias como asistir a reuniones sociales, etc. Ya hemos padecido las amarguras de la cuarentena, por lo tanto, utilicemos todos los mecanismos que están a nuestro alcance para no volver al difícil encierro obligatorio”, sostienen.

Con respecto a las últimas cifras donde la comuna debió permanecer en cuarentena de fin de semana, hubo un total de 6 detenidos, por transitar en fines de semana en cuarentena quienes no justificaron con su respectivo Permiso Temporal o Salvoconducto.

Además, hubo un caso aislado de infracción a la Ley de Tránsito, que circulaba con documentación vencida. Se informó que parte importante de la comunidad utilizó su permiso de manera adecuada cumpliendo con las medidas sanitarias básicas, como el uso de mascarilla; a su vez, los locales comerciales se comportaron de acuerdo a la ley, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos, como respetar aforo, cumplir con horarios señalados y medidas sanitarias.