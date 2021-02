Si nos remontamos a la cultura nacional de hace unos 50 o 60 años, tal vez preguntándole a nuestros familiares o amigos que vivieron en esa época, descubriremos algo maravilloso sobre el mundo de la educación: la labor docente era muy respetada y valorada socialmente. No era raro escuchar exageraciones de los padres diciéndole a los profesores: “si mi hijo se porta mal, yo le doy permiso para que le pegue”. Más allá de lo que pueda significar este acto, es evidente que las familias ponían en manos de los docentes la libertad de acción sobre el quehacer pedagógico en el aula casi a ciegas.

Sin embargo, hace ya un buen tiempo que esta realidad es solo una leyenda en los colegios, el trabajo de los profesores se fue debilitando y los padres comenzaron a desconfiar de las decisiones que ellos tomaban sobre la disciplina, los contenidos e incluso la metodología. ¿Qué habrá influido? ¿qué sucedió durante este tiempo?

En este escenario, no merece mucho la pena revisar tanto detalle sobre aquellas acciones reprochables que han ocurrido en los colegios y empañado la imagen de los profesores, más bien necesitamos mirar hacia delante y poner manos a la obra en la preparación de los Nuevos Docentes: esta nueva generación de personas que estará a cargo del desarrollo integral de los que serán nuestros nietos o bisnietos.

Los invito a hacer un análisis y autocrítica como grupo familiar, entorno, comuna y país. Respóndanse, ¿qué sentimientos nos abordan cuando escuchamos que un adolescente expresa interés por la docencia? ¿qué expresiones se nos escapan cuando un estudiante dice que quiere ser profesor?

Recuerdo perfectamente a mis profesores mirarme con cara de decepción cuando mencioné que me hacía mucho más feliz hacer clases de matemática que ser ingeniero. Vi en sus ojos una pena enorme, que en su momento no comprendí en absoluto. Con el tiempo me fui dando cuenta que la profesión se había gastado socialmente, que se había perdido el respeto y que esto se notaba hasta en las remuneraciones; escuché frases como “te morirás de hambre siendo profesor”.

Hoy, la misión para todos nosotros, es la dignificación docente, es enseñarle a nuestros hijos que sus profesores son personas especiales, únicas, con talento y que serán clave en su desarrollo. Quienes estamos dictando clases debemos esforzarnos por ser ese estándar de máxima calidad que nuestro país necesita. Quienes están a cargo de administrar, deben buscar la forma de ofrecer remuneraciones más competitivas que hagan atractiva esta labor.

Todo esto será la realidad en la que los jóvenes crecerán, construirán su visión de la educación de manera positiva; si les mostramos que ser profesor o profesora en realidad es una labor maravillosa, entonces provocaremos un aumento de interés y un aumento de la demanda universitaria de estas carreras; en consecuencia, un aumento de los puntajes de corte en estas carreras. Así, cada vez tendremos profesores con mayor preparación académica que se transformarán en docentes de excelencia.

Los invito a decir, promover y compartir: “para ser profesor hay que ser el mejor de la clase”.

Juan Narváez Ortiz

Director

Academia Narvezzi