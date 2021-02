Por Camila González Villarroel

Yo describiría a Macarena como una “Mujer Power” en todos los sentidos de la frase. Mientras voy desarrollando la entrevista y la conversación con ella me doy cuenta que no hay nada a lo que ella pueda decirle que no. Desde los 9 años se ha dedicado al atletismo, disciplina que le ha permitido viajar, desarrollarse, crecer y, por, sobre todo, le ha enseñado. Para la competidora, no existen los imposibles en lo que me comenta es su filosofía de vida, algo que queda plasmado en las estadísticas ya que durante 22 años ha ostentando el título de campeona nacional en su disciplina. Representar a su país, convertirse en campeona nacional y sudamericana tampoco fueron excusas para poder titularse como nutricionista en la Universidad de Chile, profesión que el día de hoy ejerce, logrando fusionar sus dos pasiones.

Según me relata, su familia ha sido un pilar fundamental para conseguir lo que tiene, pero, por delante, también está su gran convicción en ella, algo que destaca. Su amor propio y seguridad en cada paso que ha dado en su vida son las “banderas de lucha” de esta atleta que no cree en los imposibles, sino más bien, es fiel creyente en que cada obstáculo y miedo que se le pueda presentar es parte de un fin mayor, porque cada una de nosotras estamos hechas para superar cualquier cosa.

Te invito a disfrutar de cada aspecto de Macarena como lo es su carrera, su familia, los posibles prejuicios de género en el deporte, el equilibrio de sus dos pasiones y, de un especial mensaje de empoderamiento femenino. Todo esto, en la siguiente entrevista.

Cuéntame un poco de tu vida familiar y laboral

Hoy día vivo con mi pareja en Santiago y la verdad es que soy una mujer de mucha familia. Mis papás siempre me enseñaron a que la familia es algo importante a lo largo de toda tu vida. Somos una familia de campo, numerosa, cariñosa y de piel. En lo laboral, soy nutricionista y me dedico al deporte de alto rendimiento.

¿Cómo ha sido tu camino en el mundo del atletismo?

Uff, larguísimo. Yo comencé en esto porque a mi papá le gustaba participar en la organización de campeonatos en San Fernando. Cuando vieron que tenía mucha energía me metieron a atletismo. Desde ahí, nunca más paré y en ese entonces tenía 9 años y ahora tengo 36. La verdad es que he tenido mucha suerte en el camino, pero ha sido largo y esforzado. Agradezco todo el apoyo que he recibido, ya sea en mi colegio, en la universidad y en mis trabajos porque es gracias a eso que puedo seguir compitiendo en alto rendimiento a mi edad.

¿Cómo es equilibrar tu rol de nutricionista con el de atleta?

La pandemia ha sido muy importante en mi desarrollo profesional, ya que estando desde casa hago nutrición deportiva, enseñándole a la gente a comer. Algo que no es menor es que mis dos carreras se complementan de manera importante lo que hace que sea todo más fácil en cierta forma. La verdad es que ambas son muy compatibles para alguien que hace deportes 3 veces por semana o para alguien que haga deporte de alto rendimiento.

¿Has sentido diferencias de tratos entre tus pares hombres y tú?

La verdad es que no y me lo han preguntado muchas veces. Yo creo que el deporte unifica y nosotras como mujeres tenemos un espacio super claro en el atletismo y en el deporte. En el aspecto de entrenamientos nunca he sentido ninguna diferencia porque cada atleta tiene sus tiempos. Pero quizás tiene que ver con que mi círculo es netamente del mundo deportivo y la verdad es que desde siempre me he sentido muy a la par lo que ha llevado a nunca sentirme disminuida en ningún lugar.

¿Crees que la equidad de género es un pendiente en el deporte nacional?

Por supuesto. Yo en general no dependo de un sueldo de un club, pero en el tipo de cosas como el fútbol si hay una desigualdad y la verdad es que estamos un poquito atrasados en ese aspecto a nivel mundial. Yo creo que a nivel nacional cada vez ha mejorado el tema de la mujer. Por ejemplo, en nuestra beca Proddar, cuando quedabas embarazada quedabas excluida del beneficio algo que no se justificaba, pero hoy día el reglamento cambió y tenemos un espacio de pre y post natal, nos esperan para volver al alto rendimiento. Paso a paso hemos ido mejorando y con la experiencia que tengo en Sudamérica, Chile va mejorando en ese aspecto.

¿Sentiste el apoyo de tus pares cuando te convertiste en campeona nacional y sudamericana de atletismo?

Siempre me tiraron para adelante. Mi entorno atlético siempre me ha sumado y la verdad es que el deportista en el camino va aprendiendo que lo que no te suma, se saca. Hay que ser práctico y en mi caso, que ya tengo 36 años yo ya sé qué quiero y tengo claro mi círculo.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres en el marco del día de la mujer?