Uno de los jugadores de tenis destacados del país es Hermes Gamonal, quien llegó a ser 135 en el mundo, jugó 13 veces en la Davis obteniendo 7 victorias. Hoy ya retirado, el tenista no quiere dejar las cachas, creando una nueva forma de concertar partidos e incentivar el deporte.

De la mano del jugador nace Ace Groups, una plataforma de fomento al deporte seguro y estilos de vida saludables, que opera mediante una suite de diferentes aplicaciones y servicios; y que busca masificar el deporte y la sana competencia, fomentar el uso de nuevas tecnologías en la realización de encuentros deportivos, generar redes de deportistas, incorporar a los deportistas en un ranking nacional, subir el nivel de las competencias deportivas, mejorar la administración de los clubes deportivos, y difundir el deporte.

Conversamos con el extenista de alto rendimiento sobre sus ideas y emprendimiento a través de nuestro programa de apoyo de los emprendedores difundido por las redes sociales de Diario El Rancagüino. Aquí sus respuestas, inquietudes y dificultades en la creación de la nueva plataforma para hacer mach entre jugadores.

¿Cómo nació la idea de crear esta explicación?

La idea nace a fines del 2018, debido a que aun estoy conectado con el ambiente del tenis, me di cuenta que siempre jugaba con los mismos amigos o no tenía con quien jugar, y vi que a muchas personas les pasaba lo mimo. Por eso cree una plataforma donde se puedan juntar gente que tuviera el mismo nivel, y que no se conoce de antemano. Esta idea muy chica fue creciendo y ya en el 2019 pudimos sacar una aplicación llamada AceCircuit, gracias a que cerramos un acuerdo con la Federación de Tenis para empezar a producir campeonatos a nivel nacional de todas las categorías, lo que tiene un ranking, a través de los partidos del Ace Mach. Los campeonatos los homologarlos para que fueran un ranking único y ese ranking compatible con el federado nacional.

¿Cómo funciona Ace Mach?

Es una aplicación de suscripción mensual y cada usuario se inscribe en un nivel, cuando una persona quiere jugar elige lugar, día y hora, y la aplicación envía una notificación a todas las personas inscritas en esa categoría. Si alguien acepta el reto se hace un mach y pueden reunirse a jugar.

¿Cuánto sale la inscripción y los partidos?

Cuando yo pago 11 mil pesos mensuales da derecho a jugar dos partidos, lo que incluye la cancha por 90 minutos, las pelotas y contrincantes. Los partidos se pueden llevar a cabo en cualquier club que este inscrito en la aplicación, aunque estos sean privados. Nosotros nos hemos preocupado por el precio porque el tenis siempre ha sido como un deporte caro, trabajamos para conseguir el mejor precio posible.

Cuando se concretan los partidos, los jugadores pasan a un ranking nacional, ¿cómo es esto?

Como hicimos una alianza con la Federación de Tenis nacional, las personas que jueguen Ace Mach o participar de un circuito, va a pertenecer al ranking nacional, lo que hace que la gente se motive más a jugar y hacer los partidos más competitivos, le ha devuelto las ganas para empezar a pisar las canchas.

Los jugadores se pueden inscribir desde los 14 años para arriba, sin techo de edad, queremos que los jugadores vayan aprendiendo diversas habilidades de sus contrincantes.

Hay partidos de hombre y mujeres, hoy tenemos el desafío de poder incentivar más a la mujer, en tenis, ya que existen solo grupos muy pequeños.

Gamomal y su paso por OH Cowork

Hermes fue parte de uno de los programas de apoyo de emprendedores de OH Cowork, sobre su experiencia el tenista señaló que “uno no se las sabe todas, la verdad que hacer el curso fue lo mejor, por el profesor y las compañías que también realizan en el grupo. Aprendí de comunicaciones, modelo de negocio y todo ese tipo de cosas, fue un plus tremendo donde pudimos reestructurar muchas ideas de lo que hicimos”.

Sobre lo más complicado que tuvo que pasar apara hacer rodar su emprendimiento, el tenista explicó que fue encontrar un compañero tecnológico “El contratar con gente externa en el tema de la aplicaciones, el cual es un mundo especial. Actualmente estamos trabajando con Alex digital 5. Pero antes de ellos pasamos por tres empresas, era nuestra pata coja de la mesa, me demoré más de la cuenta”.

Los componentes de la aplicación

AceMatch (enfocada en partidos para entrenar y mejorar): Aplicación que permite agendar partidos de tenis en los horarios y clubes disponibles (uso de cancha, pelotas y agua), conocer la disponibilidad de los demás jugadores de categoría, comprar partidos extras, competir con jugadores de desempeño similar, tener estadísticas de resultados en línea, acceder al ranking AceMatch y al Ranking Nacional Federado (RNF).

AceCircuit (enfocada en torneos y campeonatos): Aplicación que permite ver en línea todos los torneos disponibles del año y sus fechas, inscribirse en los torneos, pago online a través de la App, ver los jugadores inscritos en los torneos, ver los resultados de los torneos jugados, y crear el Ranking Nacional Federado (RNF).

AceClub (enfocada en la gestión de clubes): Plataforma web que permite gestionar los Clubes en general, el ranking interno, el agendamiento de socios, el arriendo de canchas y su pago, optimizar el uso de canchas, contratar clases de tenis (gestión del profesor), y agendar y/o arrendar todo tipo de servicios del club.

Programa de emprendedores de OH Cowork está abierto, puedes postular hasta el 15 de marzo en https://ohco.work/