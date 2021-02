“NO están las condiciones para generar un retorno seguro a clases de nuestros niños, niñas y jóvenes y comunidad educativa en su conjunto”, así lo exclamaron diversos estamentos educacionales de la comuna de Machalí luego de la realización de una mesa de trabajo que incluyó al Departamento de Educación, directores, dirigentes de profesores y asistentes de la educación. De esta forma, el municipio local afirmó finalmente su decisión dentro del plan de retorno a clases 2021, que confirma que “NO se realizarán clases presenciales en dichos establecimientos al menos durante todo el primer trimestre del presente año”.

Para ello están en pleno proceso de adquisición de tablet con internet para todos los estudiantes municipalizados para hacer más efectivo el trabajo de aprendizaje a distancia. “Nuestros directivos, profesores y asistentes de la educación están trabajando de manera comprometida en una estrategia comunal que permita entregar los contenidos adecuados por nivel en el contexto actual de pandemia y considerando además que muchas familias por diversas razones, principalmente laborales, no pueden dar el apoyo óptimo a sus hijos (as) o pupilos (as) en lo educativo”, comunicaron. “Como gobierno local estamos comprometidos con la educación pública y nos preocupa que se agudicen las brechas de calidad en las enseñanzas de nuestros alumnos (as)”, argumentaron desde el municipio.

En paralelo, anunciaron que se encuentran equipando las salas de clases para permitir el distanciamiento físico de los estudiantes y las respectivas medidas de higiene y sanitización de todos los establecimientos municipales. De igual manera, se está “realizando la vacunación a nuestros profesores y asistentes de acuerdo a calendario del Ministerio de Salud y visualizando un plan de retorno flexible con las condiciones óptimas de seguridad y de protección en medio de la actual pandemia y así garantizar la tranquilidad de padres y apoderados”.

Aprovechando la ocasión, la voz del municipio se alzó para hacer un llamado al Ministerio de Educación para que genere una mayor inyección de recursos a los municipios. “La única finalidad es dar garantía y asegurar a los vecinos (as) de Machalí que los estudiantes de nuestros jardines, escuelas y liceos en un futuro próximo puedan hacer un regreso a clases 100% efectivo y sin riesgo de contagios por Covid 19”, concluyeron.