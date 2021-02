Fernando Ávila F.

Hace dos semanas que el alcalde de la comuna de Rengo, Carlos Soto, retomó su cargo luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones revocara la remoción dictada en su contra, estableciendo una suspensión temporal en el cargo.

El fallo indicaba que los hechos en la sentencia apelada, que se encuentran acreditados, “denotan por parte del Alcalde, señor Soto, por un lado, un descuido en su obligación de controlar y supervigilar las funciones desempeñadas por sus subalternos y, por otro, el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le ha impuesto el legislador y la Contraloría General de la República, en su gestión municipal”.

Es por ello que quisimos conversar con él para saber su opinión respecto a este regreso y cómo encontró el municipio tras su ausencia. Soto asegura que asume con harta seriedad y compromiso, ya que fueron ocho meses muy difíciles en lo personal y familiar, reconociendo que le costó tener fuerzas cuando se fue víctima de lo que califica como “una confabulación en su contra”.

Destacó el cariño de la gente que le demostró la confianza, logrando volver, pero asegura que Rengo estuvo paralizado durante ocho meses, con imputaciones de un municipio quebrado, que debía miles de millones de pesos, lo que ha quedado demostrado que es una mentira, creyendo que hubo una manipulación de información para trasmitir esto a la población, tomando determinaciones equivocadas, manipulación de cifras, frenando compras, despidiendo a casi 60 funcionarios, aduciendo el mal manejo económico, que según el alcalde fue algo netamente político.

Desde su regreso indicó que se ha retomado temas pendientes, trabajando con brigadas en las cosas más inmediatas, eliminando basurales, pintando, reponer luminarias en mal estado, lo que demuestra -según Soto- que Rengo estaba en una situación de postración, pese a que los elementos siempre estuvieron, pero asegura que no se utilizaban.

Para el alcalde lamentablemente habían cerca de 10 proyectos que sencillamente estuvieron vegetando desde hace ocho meses, por lo que el trabajo apunta a reactivarlos. Es así como se presentará al Concejo Municipal alrededor de 15 proyectos que según Soto son el futuro de la comuna, entre ellos el Embalse El Bollenar, un colector de aguas lluvias, la Universidad de O’Higgins, un nuevo teatro municipal, los que espera poder contar muy pronto a la comunidad.

Insiste que se perdieron ocho meses donde no se trabajó en ninguno de estos proyectos, asegura que ya se comienzan a vislumbrar tiempos y plazos en los que cada uno de ellos se podría ejecutar.

Aseo y orden público es una tema que Soto asegura estaba abandonado, con un evidente retroceso, recordando que el salió del municipio el día 6 julio, retomando en el mes de febrero, período en el que asegura no se trabajó en ningún proyecto presentado por la anterior administración, sin gestión y sin obtención de nuevos proyectos, lo que originará que ahora deban postularlos para el año 2022, adujo el recién retornado alcalde.

INICIO DE CLASES

Sobre el inicio del año escolar, la comuna está en cuarentena total, por lo que comenzará el 3 de marzo de manera online. Cree que ni siquiera en fas 3 los alumnos debiesen retornar a clases presenciales, pero se debe empezar a ejercitar la democracia, por lo que desde la próxima semana se constituirá una comisión para ir analizando entre todos como se desarrolla este inicio de clases, y poder tomar la decisión en el momento justo para en un futuro llevar a cabo un eventual retorno presencial. En esta comisión participará el jefe del Departamento de Educación, el propio alcalde, directores, colegio de profesores, centros de padres y asistentes de la educación, quienes de manera conjunta monitorearán el tema.

Otro tema importante que el municipio tiene preparado ante un eventual retorno presencial, con recursos propios municipales se ha comprado material como mascarillas, y alcohol gel, por un tiempo del al menos seis meses. “Yo no voy a tomar esta decisión hasta cuando sea absolutamente necesario. Siempre voy privilegiar la vida y la salud de nuestros niños por sobre cualquier otro interés”, dijo Soto.