“En un año tremendamente desafiante para Chile y el mundo, azotado por la pandemia de Covid-19 que no dio tregua y que para nuestra empresa significó operar durante meses con la mitad de la dotación, cerrar o ralentizar proyectos, logramos superar la producción del año anterior y generar US$ 2.078 millones en excedentes para Chile y sus ciudadanos”, informó el presidente ejecutivo, Octavio Araneda.

Esta cifra representa una importante alza de 55% respecto de 2019 y el cumplimiento de la promesa asociada al plan de transformación de la compañía estatal. Dos meses después de asumir en su cargo, Araneda comprometió que a partir de 2021 aumentarían los excedentes en US$ 1.000 millones sobre la base de 2018 (cuando sumaron US$ 1.606 millones), y US$ 400 millones en 2020, meta que se logró en cerca de un 90% (US$ 348 millones).

“Con las personas protegidas en las faenas, nuestros ejecutivos en terreno y muchos de nuestros profesionales trabajando de forma remota, la Corporación fue capaz de proteger la salud de los trabajadores y la tranquilidad de sus familias, además de la salud operacional y financiera de esta gran empresa. Los excedentes generados son el reflejo de una planificación acuciosa y de la buena gestión administrativa”, expresó el presidente del directorio, Juan Benavides.

Benavides recalcó que “la mejora en los excedentes no se debe solamente al efecto precio; de hecho, la buena gestión contribuyó con 57% de los excedentes del período, por mayor producción y ventas, mejor continuidad operacional de las plantas en medio de la pandemia y menores costos”. Adicionalmente, aportó el efecto positivo de las variables macroeconómicas, como el tipo de cambio y el precio del cobre.

“Estamos gratificados porque, a pesar de la crisis sanitaria, incrementamos nuestra producción de cobre propio hasta llegar a un millón 618 mil toneladas, esto es, 30 mil toneladas más que el año pasado, gracias a la continuidad operacional, el mayor tratamiento de las plantas y una mejor ley del mineral”, explicó Araneda.

Otro anuncio positivo fue la baja de los costos directos, que llegaron a 129,4 centavos de dólar la libra (c/lb), 8,6% más bajos que entre enero-diciembre de 2019, cuando se alzaron a 141,6 c/lb. Esta caída se explica por la mayor producción (mejor ley y aumento del tratamiento de mineral); la mejora en los niveles de operación de las plantas; el aumento en la venta de subproductos y el impacto positivo de las variables macroeconómicas (como el precio del dólar y de los insumos).

La generación operacional de caja, Ebitda, creció en 31% respecto del año anterior hasta llegar a US$ 5.289 millones, con un margen de 37%. “Lo destacable aquí también es que de los US$ 1.246 millones de variación del Ebitda 2020 respecto de 2019, 57% (US$ 713 millones) obedece a una mayor producción y ventas, la mejor gestión, la continuidad operacional de las plantas y los menores costos. Eso es sólo buena administración, aún más sobresaliente en una época de crisis. El otro 43% se debió al efecto positivo de las variables macroeconómicas y el precio de los insumos (US$ 533 millones)”, recalcó Banavides.

Proyectos estructurales avanzan en su desarrollo

Para el proyecto Chuquicamata Subterránea, inaugurado en 2019, se autorizaron las inversiones para continuar con el desarrollo del nivel actual, consistentes en infraestructura para la explotación de los macrobloques siguientes y el desarrollo de obras mineras.

Rajo Inca, en tanto, obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental favorable en febrero 2020 y la aprobación de los fondos por parte del directorio al finalizar el año.

Traspaso Andina avanza de acuerdo con lo programado. Actualmente se están desarrollando las actividades para el alistamiento operacional de la División Andina, de modo de iniciar la puesta en marcha del proyecto durante el segundo semestre de 2021.

Respecto de la Cartera de Proyectos Teniente, que presenta un avance total de 65%, se inició la ejecución de los proyectos Andesita y Diamante. Mientras, Andes Norte proyecta incrementar su nivel de actividad para retomar los niveles de avance previos a la pandemia.

Todos los proyectos y las operaciones divisionales mantienen activas las medidas de seguridad y salud ocupacional, para vigilar los efectos de la contingencia sanitaria. Se reforzó el control y el cumplimiento en terreno de las medidas de prevención, y se incrementó la aplicación de las pruebas de antígenos, junto con el inicio de una campaña que promueve sumarse al plan de vacunación nacional contra el Covid-19.

Mayor producción, una caída pronunciada de costos y más excedentes son los desafíos 2021

Para este año Codelco tiene planes para asegurar los logros alcanzados en productividad, incrementar los excedentes y bajar los costos, en línea con su plan estratégico de transformación.

Entre otras metas, Codelco buscará incrementar la producción divisional hasta alcanzar un millón 645 mil toneladas en 2021, mantener el nivel histórico de tratamiento que alcanzaron las plantas concentradoras e hidrometalúrgicas, aumentar en 1% el movimiento de material de las minas rajo y subterráneas, aumentar el nivel de fusión de las fundiciones y seguir bajando los costos directos y neto a cátodo.

“Los resultados de 2020 y el mejor precio del cobre que se vislumbra para este año no deben desviar a la compañía de su ruta. Para 2021 tenemos planes concretos, ya sea para sostener o para incrementar la producción, productividad, excelencia en abastecimiento y la captura de valor en el diseño y la ejecución de los proyectos. Profundizaremos, también, la transformación cultural de los equipos y buscaremos los mejores talentos para llevar a Codelco a estar entre las productoras de cobre más competitivas del mundo”, aseguró el presidente del directorio, Juan Benavides.

En tanto, el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, advirtió que la empresa ha avanzando, “pero aún falta mucho para cumplir nuestra aspiración de ser una empresa productora del segundo cuartil de costos, capaz de generar los recursos suficientes para que, sin aumentar nuestros niveles de deuda, podamos construir los proyectos que alargarán la vida de Codelco por 50 años. Tenemos una planificación estratégica que debemos continuar implementando para conseguir los objetivos y propósitos definidos”.

En este año, cuando deben desarrollarse un número significativo de negociaciones colectivas, la empresa seguirá resguardando la contención de costos, sobre la base del compromiso de los trabajadores con la transformación de Codelco y la búsqueda de acuerdos sostenibles, pues el desafío principal es avanzar en el plan estratégico, lo que implica mejoras en la productividad y en la excelencia operacional de los activos, para lograr una sana posición financiera, construir los proyectos estructurales y generar más excedentes para el país