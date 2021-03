La comuna tras cuatro semanas de permanecer en fase 2 del Plan Paso a Paso, ha vuelto a recuperar algunas de las actividades, y es por esto que, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su encargado de la Oficina Comunal de Deportes, Luis Medina, se informa el reinicio de los talleres deportivos municipales, que se desarrollan principalmente en el gimnasio municipal de la comuna.

Se indica que estos volvieron a partir del lunes 1 de marzo, respetando todos los protocolos entregado por el Minsal, que se permite el funcionamiento de estos en espacios abiertos y al aire libre tanto en recintos públicos como privados, con un aforo máximo de 10 personas. No está permitido el uso de camarines ni espacios comunes

Los talleres deportivos que se realizan serán los siguientes días y horarios: Basquetbol Formativo: lunes y miércoles 18:00 horas. Voleibol sub 14 damas: lunes y miércoles 18:30 horas. Voleibol sub 12 damas: martes y jueves 17:00 horas. Voleibol mini mixto: martes y jueves 18:30 horas. Voleibol sub 14 Varones: lunes y viernes 18:30 horas. Voleibol Juvenil Adulto Varones: martes y jueves 20.00 horas. Fútbol sub 15: miércoles y viernes 17:00 horas. Fútbol sub 12: miércoles y viernes 18:00 horas. Fútbol sub 10: miércoles y viernes 19:00 horas. Taekwondo: miércoles y viernes hasta 11 años 18:00 horas. Taekwondo: miércoles y viernes desde los 12 años 19:00 horas. Escalada: martes y jueves 18:30 horas, (Silo sector las Rosas). Yoga: lunes, miércoles 19:00 horas, viernes 18:00 horas. Hockey césped: martes y jueves 18:00 horas. Baile entretenido: lunes, martes, miércoles y jueves 19:00 horas primer turno, 20:00 horas segundo turno. Acondicionamiento físico: martes y jueves 18:15 horas primer turno 19:00 horas segundo turno, 20:00 horas tercer turno.

Las personas interesadas en participar deberán concurrir hasta el gimnasio municipal, para su inscripción.