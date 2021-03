Ayer algunos colegios volvieron a clases presenciales, otros a clases solamente on line, pero ninguno a clases completamente normales, todos al menos con un sistema hibrido en que los cursos completos nunca se juntan físicamente, si en la interacción digital.

El regreso seguirá este miércoles cuando gran parte de los colegios públicos volverán, pero más allá de vacunas o sistemas híbridos, de mayores o menores precauciones, es evidente que estamos en una era digital, donde la pandemia vino a acelerar muchos procesos de digitalización en una situación que el año pasada fue sorpresiva y algo improvisada pero que esperamos que este 2021 sea mejor planificada, es que resultó evidente el año pasado que muchos profesores, no ha logrado incorporar de manera natural y eficaz las tecnologías de la información en sus clases y la realidad indica que las clases on line serán una realidad muy presente este año, y quizás para siempre.

Pero también es cierto que no es posible generalizar, cada colegio, cada comunidad responde a realidades diversas por lo que las respuestas a sus especiales necesidades no puede ser dictada desde Santiago, las respuestas deben ser dadas a nivel local. Ojala el así lo entienda el Estado y deja que esto ocurra, siempre con el objetivo último de asegurar no sólo una buena educación para nuestros niños, sino un gran grado de seguridad sanitaria para los menore y para los trabajadores de la educación.

En este sentido muy interesante fue una experiencia que se realizó en noviembre y diciembre del año pasado en algunos colegios, donde menores que no tenían como conectarse asistían (manteniendo los aforos y distancias) al colegio para asistir desde el establecimiento a clases virtuales acompañados por monitores, una experiencia digna de repetir. Así, son muchos los países que, conscientes de esta realidad, han decidido mantener abiertos los colegios, siguiendo pautas básicas de bioseguridad que no pasan necesariamente por cuantiosas inversiones en infraestructura.