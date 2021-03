Hace nueve años que Cata Escobar se dedica al surf. Durante toda su vida ha estado ligada al deporte, llegando a ser parte de La Roja femenina, pero atrás quedaron sus días como futbolista para centrarse en el surf, disciplina que le enseñó su hermano, la que el día de hoy practica de forma profesional. De sus desafíos, alegrías, tristezas y diferencias conversamos con la pichilemina.

Por Camila González Villarroel

Desde pequeña que Cata Escobar ha estado ligada al deporte. En un principio, sintió el llamado del fútbol, deporte que practico de manera profesional en el club Palestino, equipo que le sirvió como trampolín para convertirse en seleccionada nacional de “La Roja”. Según comentó Cata, este amor por el fútbol se lo inculcó su madre, quien desde los 13 años la acompañaba desde las graderías. Pero, había algo que le interesaba más fuertemente, un deporte que la hacía sentir adrenalina, pasión y conexión con el mar; el surf.

Mucho es lo que se ha luchado por disminuir las brechas de géneros en todo ámbito de nuestra sociedad. Cata, lucha aún contra ellas. La surfista oriunda de Pichilemu lleva 9 años dedicándose a este deporte, el que le ha entregado más de un triunfo. Lamentablemente, no todo es alegre para ella, ya que se siente menoscabada cuando ve que sus pares hombres que también desarrollan su disciplina reciben el triple de paga en los certámenes. “En mi situación surfeando, la diferencia entre mujeres y hombres es demasiado. No puede ser que una mujer que gasta la misma plata y que está haciendo el mismo esfuerzo que un hombre, gane un tercio de lo que gana un hombre. En lo personal, he llegado a ganar $200 mil en un campeonato nacional, donde un hombre gana $600 mil. No puede ser que hagamos el mismo esfuerzo, que gastemos la misma plata y nos den un tercio de lo que ganan ellos”, explicó.

En cuanto al roll femenino en este deporte, Catalina tiene claro cual es su norte y es convertirse en un ejemplo para futuras generaciones de surfistas. Ante esto, la deportista indicó que “me guaría ser una referente para todas las niñas que vienen surfeando, porque siento que en Chile falta mucho el empoderamiento femenino, el power que hay que ponerle para surfear. Me gustaría ser un referente como para mí son la hawaiana Carissa Moore una de las mejores surfistas en el mundo y de Chile dos compañeras que son muy buenas surfistas Lorena Fica y Jessica Anderson que es de acá”. Sumado a lo anterior, la surfista agregó “Jessica era mi ídola cuando era pequeña y ahora estar compitiendo con ella de par a par es un gran logro”.

A sus cortos 21 años, Catalina ostenta grandes triunfos personales, los que deberían ser de orgullo nacional como lo son: formar parte de la selección Chilena de Surf, Campeona Nacional en el 2017 en las categorías Junior y Open damas. En 2018 obtuvo el 3° lugar en los torneos Peñascal open Perú y Pichilemu Women´s Pro. En la actualidad está en el 3º lugar del Ranking ALAS de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales.La joven de 21 años, hace un llamado a las marcas a fijarse en todos los deportistas, ya que la ayuda económica es algo que le apremia ya que debe costear cosas como pagar a su entrenador y costear sus viajes para entrenar en distintos tipos de olas.

Pese a su gran desarrollo profesional, la pichilemina sigue luchando con los obstáculos que se ponen en su camino, como lo son la poca equidad de género en el surf y el poco, por no decir nulo, aporte monetario que recibe. Pero esto no la detiene, ya que se siente orgullosa de todo lo que ha conseguido gracias a su perseverancia y su “Power Femenino”.