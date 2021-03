Dionisio de la Cerda, candidato constituyente distrito 16

El artículo cuarto de nuestra actual Constitución establece que “Chile es una República Democrática”, a continuación, su artículo quinto, señala; “La soberanía reside esencialmente en la Nación”. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también por las autoridades que esta Constitución establece . Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio …”

He querido recordar este contenido de la actual Constitución por cuanto en mi espíritu no está la idea de cambiar nada respecto de los artículos referidos precedentemente. Creo conveniente llamar a quienes postulan a constituyentes a fijar posiciones en materias concretas. ¿Están o no todos de acuerdo en que Chile siga siendo una República Democrática?, ¿piensan todos que el ejercicio de la soberanía lo realiza el pueblo participando en elecciones democráticas?

Tengo serias aprehensiones de que estos temas en relación a nuestra democracia y la forma de ejercerla no sea compartida por algunos sectores de la izquierda ubicada en el Frente Amplio y el Partido Comunista .

La Presidenta de Revolución Democrática, partido eje del Frente Amplio, reflexionó a raíz del trágico fallecimiento de un artista callejero en Panguipulli, que lo que ella consideraba un homicidio por parte de un carabinero justificaba plenamente el quemarlo todo…, tal cual , la respuesta ciudadana debía ser quemarlo todo, como ya se viene haciendo y seguramente piensa seguir promoviéndolo. Como sucedió con las estaciones del metro en el estallido social de octubre de 2019, sucede hoy en la Araucanía de manera habitual, y sucedió con diez instalaciones del estado en Panguipulli después del desgraciado incidente por el que ella llamaba a quemarlo todo .

La Presidenta de Revolución Democrática, además, ostenta la condición de parlamentaria, recibe un generoso sueldo desde el Estado y juró, al asumir su actual cargo, respetar la Constitución y las Leyes. Ella no llama a ejercer la acción democrática de votar, no espera a que se juzguen los hechos desde el poder del Estado que tiene el monopolio de esta acción, sino que llama a tomar la justicia por sus manos y seguir el festival de fuego que le parece la forma apropiada de arbitrar nuestras diferencias … más allá de la Constitución.

Tiendo a pensar que la Revolución Democrática y sus aliados propondrán alternativas diversas al voto en la nueva Carta Magna, más que soluciones democráticas que impliquen cambios en los que la mayoría estemos de acuerdo.

El presidente del Partido Comunista, anunció que rodearían el lugar de trabajo de la Convención Constituyente, con el fin de presionar para que asuman sus particulares ideas quienes participen como constituyentes. El partido que preside el también diputado Tellier, en las últimas elecciones obtuvo una votación del orden del 5%, evidentemente se prepara para utilizar métodos distintos a la democracia, que no le es funcional, para imponer su ideología política.

Tiendo a pensar que el Partido Comunista tampoco tiene pensado para Chile un sistema democrático, y como ha sido tradición en los países en que se ha hecho del poder tratará de imponer soluciones diversas a la democracia consagrada en el actual texto constitucional que, en lo personal, trataré incansablemente por mantener .

No resulta extraño entonces , que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista manejen un acuerdo político/electoral y ya cuenten con un candidato presidencial común.