El parlamentario del Frente Amplio plantea que es clave generar acuerdos en el proceso constituyente y fomentar la participación de la ciudadanía, pese a las piedras que pueda haber en el camino. “Si las personas creen que este proceso de transformación se va a dar fácil, nos estamos equivocando”, dice.

Patricio Miranda H. / Fotos: Marco Lara

Como “un reflejo de todo el trabajo que se hizo para el plebiscito”, define el diputado Giorgio Jackson (RD) la formación de la lista Apruebo Dignidad, pacto que incorpora a los candidatos a constituyentes del Frente Amplio, Chile Digno, Igualdad y representantes de organizaciones sociales.

“Es una lista que lleva más candidaturas independientes que de partidos políticos, estamos tratando de hacer ese esfuerzo de abrir las puertas, de tejer esa conversación entre lo social, los independientes y los políticos”, asegura Jackson. “Casi todas las candidaturas, además, es primera vez que van a un proceso electoral”, añade.

Según el diputado, como lista tienen “posibilidades de salir electos en prácticamente todos los distritos del país”, pese a la dispersión que existe entre los partidos de la oposición, donde se han creado distintos pactos y muchas candidaturas independientes. A diferencia del pacto Vamos por Chile, que involucró desde candidaturas de los partidos de derecha tradicionales como la UDI hasta otros como Republicanos.

¿Cree que esa misma dispersión podría afectarlos?

“Son apuestas distintas. En el caso de la coalición de derecha, uno podría pensar que el hecho de que hayan hecho un arco tan amplio, desde Republicanos hasta los partidos oficialistas, hacen que mucha gente no quiera votar por ellos, porque podría salir electo alguien de Republicanos”.

En esa línea, Jackson afirma que “la coalición de gobierno se enmarcó demasiado con el rechazo y por eso, creo, tienen un límite mucho más pequeño en votación”. Con todo, el parlamentario es consciente de la dispersión entre la izquierda y reconoce que si bien hicieron esfuerzos con organizaciones sociales, también hubo otras con las que “no logramos llegar a tiempo” porque “quizás no habían las confianzas necesarias”.

Otro punto que el diputado destaca es la capacidad de generar acuerdos como una condición esencial del proceso constituyente.

“Las reglas que hay para un proceso constitucional implican llegar a acuerdos. Quien vaya a la constituyente y quiera escribir su propia Constitución, sin llegar a acuerdos, va a fracasar. Y quizás va a estar mintiéndole a la gente, diciendo que va a escribir la Constitución que esa persona quiere”, postula Jackson.

Por ello, el militante de Revolución Democrática postula que la participación ciudadana no debe quedar solo en el voto, sino que la gente debe estar atenta y activa: “Si las personas creen que este proceso de transformación se va a dar fácil, nos estamos equivocando. Va a ser difícil. Siempre la consecución de derechos, libertades, de la misma independencia en su momento, costó”.

En el caso del Frente Amplio, en la región se suspendieron unas primarias a gobernadores con la Federación Regionalista Verde Social, a solo tres días de realizarse. Hubo muchas especulaciones y no dio una buena imagen ¿Cómo hacer que la gente ahora confíe en este proyecto?

“Desconozco las razones de por qué se dio ese episodio la verdad. Pero sí hay en la lista Apruebo Dignidad un alineamiento o una confluencia que tiene que ver con los contenidos por delante. Todas las candidaturas tuvieron un documento en el que había ejes que se quieren ir a defender. Diría que, a diferencia quizás de otras coaliciones o listas, hay un tema programático que está bien profundizado y específico de cuáles son los acuerdos que se quieren ir a buscar”.

“Este último año y medio hemos vivido la mayor crisis de Derechos Humanos desde la dictadura”

Jackson tiene claro que el proceso constituyente no acaba con la elección de abril y tampoco con el trabajo de quienes resulten vencedores en las urnas, sino que también será clave la próxima administración presidencial.

“El próximo gobierno va a tener una tarea múltiple y muy crítica”, plantea. “Primero tiene que darle las garantías a todas las personas de que sus Derechos Humanos van a ser protegidos. Diría que ese es el piso, porque hay un trauma después del último año y medio, en el que hemos vivido la mayor crisis de Derechos Humanos desde la dictadura. De las libertades más básicas es poder salir a la calle y saber que las personas que están pagadas por tus impuestos no van a vulnerar tus derechos. Eso es lo más importante. Después de eso, por supuesto que es dar todas las garantías para que el proceso constitucional se lleve adelante y concluya de manera correcta”.

¿Quién sería la carta del Frente Amplio para ese desafío?

“Hay algunos nombres que se están barajando, pero no me gustaría adelantarme, porque después se especula. Lo único que sé, es que espero que tengamos una alternativa como Frente Amplio, pero que estén los contenidos antes que las candidaturas, que siempre son importantes, porque son quienes reflejan un proyecto.

Echo de menos en algunos que ya se están candidateando y hasta están ya con encuestas, que no se sabe muy bien qué proponen en concreto. Primero debiese estar siempre cuál es el contenido que se quiere ir a defender”.