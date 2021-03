PAMELA JADELL ECHAGUE; Candidata a Alcaldesa Comuna de Rancagua

DIONISIO DE LA CERDA ETCHEVERS ; Candidato Constituyente Distrito 15

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer , fecha en que se recuerda la trágica muerte de 129 costureras , quemadas al interior de la fábrica en que trabajaban en Nueva York , en medio de precarias instalaciones. La conmemoración apunta a relevar las demandas del género femenino para que se reconozcan sus derechos laborales, familiares y políticos.

En Chile la historia por la reivindicación del derecho de sufragio femenino se inicia en 1875 cuando doña Domitila Silva Pérez , natural de San Felipe, al reunir todos los requisitos exigidos para votar participó en las elecciones y su inscripción fue autorizada por la junta electoral , aunque no por mucho tiempo ya que en 1884 a raíz de ello y del interés que despertó en otras mujeres , se promulgó una ley de elecciones prohibiendo expresamente el sufragio femenino.

Y no sería sino hasta el año 1935 que se concede por ley el derecho a sufragio a las mujeres, si bien restringido sólo a las elecciones municipales. Finalmente en 1941 , la destacada jurista doña Elena Caffarena con el apoyo del Presidente de ese entonces Don Pedro Aguirre Cerda logra la aprobación del derecho universal a sufragio femenino , ley que no se promulga por el repentino fallecimiento del mandatario y que finalmente firma el 8 de enero de 1949 el Presidente Gabriel González Videla, convirtiendo a Chile en el décimo país de América Latina en conceder derecho a voto a las mujeres.

Para cerrar con la historia debemos anotar que en 209 años de historia parlamentaria , tan sólo han habido 109 parlamentarias , esto es un 2,6% del total que corresponde a 4.049 congresistas.

También , anotamos que en la larga historia del Municipio de Rancagua , hasta la fecha no ha existido una alcaldesa mujer elegida democráticamente .

Al día de hoy en la Cámara de Diputados hay 35 parlamentarias que representan el 22,7% del total de esta cámara que la integran 155 cargos . En el Senado las mujeres son 10 con un 23,3% para un total de 43 cargos .

Una primera reflexión es, ¿por qué en el parlamento no se ha establecido la paridad de género? Puede ser porque en estos apetecidos cargos, los incumbentes, actuales parlamentarios, no están convencidos del todo, aunque en el mundo ya en el 2015, las cuotas de género se habían generalizado con distintos formatos, en más de 120 países. A pesar de ello en nuestro país, con la aprobación de la Ley N° 20.840 que introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos, a partir de las elecciones de 2017 y hasta las de 2029, a presentar un porcentaje no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas, así las cosas deberían cambiar poco a poco y esperamos que con menos lentitud que hasta ahora.

Solamente y como ejemplo, podemos señalar que recién en septiembre de 2020, se aprobó el proyecto de ley que puso fin a la discriminación para la mujer que contrae segundas nupcias y que databa del siglo XIX al derogar la norma que le prohibía casarse nuevamente sino pasados 270 días desde su divorcio, para garantizar que no estaba embarazada del anterior marido.

También es justo reconocer el gran avance en paridad de género que representa la composición igualitaria de la Convención Constituyente, quienes postulamos a ser Gobernadores ; Alcaldes Constituyentes o Concejales, debemos asumir el compromiso de empapar toda la institucionalidad del Estado con paridad de género, de forma tal que la integración de Ministerios , Senado, Cámara de Diputados, Consejos, Seremías, Cores , Concejos Comunales, etc, en un plazo límite alcancen la paridad de género tan deseada por todos.

Establecer la paridad de género no es otra cosa que reconocer que las mujeres por su naturaleza asumen el embarazo, amamantamiento de los niños y la crianza más temprana de estos, por lo mismo su disponibilidad , a diferencia de los hombres, es menor solamente en tiempo, pero no en capacidad porque sin duda el talento no es cuestión de género.

Siendo ellas algo más que el 50% de la población, no son los hombres los que les regalan participación, sino la sociedad en su conjunto reconoce la realidad que describimos . El llamado a romper el denominado “techo de cristal” es hoy, tras la crisis sanitaria, más urgente que nunca. O ¿no le parece suficientemente destacable el aporte que han realizado durante la pandemia desde científicas a emprendedoras, así como el liderazgo, la firmeza y la empatía, especialmente por los más vulnerables con que las líderes políticas de todo el mundo han enfrentado el COVID -19 para proteger a su población?

