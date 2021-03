Tomás Alarcón y Diego Carreño entregaron sus impresiones de la convocatoria para el microciclo de la próxima semana.

Por: Ricardo Obando.

El llamando de Martín Lasarte para dos elementos del plantel de O’Higgins de Rancagua de cara al primer microciclo que el uruguayo realizará al mando de la Selección Nacional, llenó de alegría justamente a los citados.

Mientras que la convocatoria de Tomás Alarcón ratifica que es uno de los más grandes proyectos de volante central en el fútbol chileno, la citación para el joven Diego Carreño, sorprendió a todos, más cuando no ha sumado minutos en el primer equipo del “Capo de Provincia”.

“Estoy muy feliz por esta nueva convocatoria, es algo maravilloso para mi y mi familia”, expresó Alarcón, que anteriormente, de la mano de Reinaldo Rueda, debutó en la selección absoluta nada más y nada menos que contra Argentina.

El “2” de O’Higgins, dijo también que “es un sueño para cualquier futbolista representar a su país (…) y que lo dejaré todo por la Selección”.

Mientras que, Carreño, manifestó que “esta nomina me pone muy contento y, la verdad, esto no me lo esperaba”.

Además, el joven de 18 años dijo que “cada experiencia en mi club, y en selecciones menores, me ha permitido un desarrollo personal, un crecimiento y la posibilidad de seguir aprendiendo para desarrollarme con un gran profesional”, y que “para un jugador es un orgullo vestir los colores de La Roja”.

