El pasado viernes se reunieron con Pablo Milad, y este lunes el SIFUP tendrá cita clave para conseguir apoyos de cara a un posible paro en el fútbol chileno.

Por: Ricardo Obando.

El conflicto sigue escalando. La reunión efectuada el pasado viernes entre el presidente de la ANFP, Pablo Milad y los clubes de Segunda División no pudo destrabar la situación, porque las instituciones se mantienen firmes en su postura de no jugar el torneo 2021 al no haber ascenso directo a Primera B.

Tras la cita, donde por ejemplo participó el presidente de Colchagua CD, Jorge Salazar, el de Fernández Vial, Roberto Kettlun, y de San Antonio Unido, Guillermo Lee, en representación de los doce equipos, estos emitieron un comunicado indicando sus razones para no llegar a un acuerdo.

“Comunicamos que todos los equipos integrantes de esta división mantienen de forma unánime la decisión de no jugar el Torneo de Segunda División 2021 hasta que no sea repuesto el cupo en comento, se regule la entrega de aportes económicos para la división y se inicie un trabajo de reconocimiento a nivel dirigencial permitiendo de una vez por todas que la Segunda División tenga voz y voto en el Consejo de Presidentes de la ANFP”, sentenciaron.

Es más, fueron más allá, pues si no tienen respuesta positiva en los próximos días, antes de que culmine la semana irán a Tribunales. “De no variar el escenario actual, obligará a los clubes a iniciar acciones judiciales y administrativas pertinentes en búsqueda de una solución en la materia”, dijeron.

Lo anterior, ya que buscan “corregir el acto injusto en que hoy cae el fútbol chileno profesional, el cual atenta directamente en contra de los principios de equidad y justicia deportiva, de la profesión de más de 350 futbolistas, de la fuente de trabajo de muchísimas familias a lo largo de nuestro país y al deporte que más amamos”.

Cabe señalar que, el sábado, la ANFP publicó un escrito manifestando la cronología de porqué se llegó a la determinación del consejo de presidentes de entregar medio cupo de ascenso a la categoría, cuya base está puesta en que por el “estallido social” de modificó “transitoriamente” los ascensos y descensos para la temporada 2019, 2020 y 2021.

En tanto, el ruido que ha generado el conflicto, llegó a la Cámara de Diputados, pues el martes la Comisión de Deportes realizará una sesión especial concerniente a este tema en particular.

ASAMBLEA EL SIFUP

Este lunes, el Sindicato de Futbolistas Profesionales convocó a los representantes de cada plantel a una reunión extraordinaria con el fin de analizar la situación.

Lo que más preocupa el gremio que encabeza Gamadiel García, es que la no participación de doce clubes en la competencia 2021 generará una alta cesantía, no solo para sus agremiados, sino que también para muchos funcionarios que realizan labores a fines al fútbol.

En ese sentido, se podría tomar la determinación de paralizar la actividad y derechamente no iniciar el Torneo Nacional de Primera División en la fecha establecida: 26 de marzo.