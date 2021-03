El pasado viernes se inauguró el año escolar 2021 para 69 establecimientos que pasaron a integrar el Servicio Local de Educación, entidad que administra los servicios educativos en recintos que hasta 2020 pertenecían a los municipios de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua.

Por: Ricardo Obando.

Cuatro comunas de la provincia de Colchagua, iniciaron el año escolar 2021 muy distinto a como fue históricamente. La enseñanza dejó de ser municipal en San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla, pues su administración volvió a manos del Estado a través del Servicio Local de Educación Colchagua (SLEP).

En ese sentido, el pasado viernes fue inaugurada la temporada para los 69 establecimientos que pasan a formar parte de este nuevo ente educativo, el cual rige los destinos de más de 12 mil alumnos de este territorio.

En la escuela Sergio Verdugo Herrera, del sector Puente Negro, se dio el vamos al año escolar con una sencilla ceremonia donde se destacó, primero, lo que dice relación con la nueva educación pública, y segundo, con la realidad país, la pandemia y los protocolos que se deben aplicar para que los niños y niñas puedan asistir de manera segura a recibir sus lecciones.

Los 255 alumnos de este colegio ubicado a un costado de la ruta internacional I-45, tendrán -debido a la situación sanitaria del país- clases semi presenciales o híbridas, así como también remotas. Lo anterior, considerando que existen apoderados temerosos y que prefieren que sus hijas e hijos, estén en casa por un segundo año consecutivo.

Sobre el trabajo que se ha realizado en este recinto, su directora, Guirnalda Riquelme Villalobos, apuntó a El Rancagüino que se basó, en primer término, en lograr un retorno del alumnado de manera segura, y que bajo el nuevo sistema “tenemos mucha confianza en que tengamos todos los requerimientos para dar una educación de calidad”. Es más, puntualizó que los apoderados, “pueden estar tranquilos, porque esta Escuela Sergio Verdugo Herrera se ha caracterizado por dar las mejores condiciones para que nuestros estudiantes puedan regresar”.

Justamente, esta escuela se ha caracterizado por conseguir fondos extra a través de proyectos con la empresa privada que desarrolla faenas en Alto Colchagua, y eso le ha permitido subsanar necesidades que se han presentado en los últimos años.

PRIMEROS MESES DE FUNCIONAMIENTO

El SLEP, que ya se encuentra instalado en sus oficinas definitivas (en pleno centro de la capital provincial) se está iniciando y, como todo nuevo servicio, todos sus componentes se deben adaptar.

El director ejecutivo de la entidad y ex seremi de Educación, Leonardo Fuentes Román, aseguró que “hemos tenido un contacto permanente con todos los alcaldes, con muy buena disposición. Me he reunido muchas veces con ellos, les he manifestado la necesidad de que ellos se integren a este trabajo, porque no solo es del Servicio Local, sino que es responsabilidad de todos mejorar la calidad de la educación”.

Eso sí, los problemas principales con relación al traspaso desde los DAEM o corporaciones, es protagonizado por San Fernando. Fuentes, recalcó que dichos inconvenientes se han ido subsanando con el tiempo. “En general, a medida que hemos ido recabando información, el secretario general (CORMUSAF) y el jefe de control también nos han apoyado y entregado la información que hemos requerido, no en la oportunidad que uno hubiese esperado, pero presionando, pidiendo, llamando hemos estado recabando la información que nos faltaba”.

Finalmente, sobre la relación con los funcionarios (docentes y no docentes), pieza importantísima en este sistema, Leonardo Fuentes indicó que “nos hemos reunido con la mayoría de los gremios, hemos recibido a todos los dirigentes. Ayer (jueves) por ejemplo, estuve con tres dirigentes sindicales. En general, muy respetuosos y también entendiendo las razones de lo que estamos haciendo”.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

De visita en la zona, Alejandra Grebe, directora nacional de Educación Pública, comentó que “como todo proceso de instalación (cuarto Servicio Local a nivel país), todo se hace mejor porque cada vez hay experiencias de aprendizaje que se van consolidando. Este es un año muy importante para los cuatro Servicios Locales, porque es donde se consolida el traspaso y esa consolidación tiene mucho del tema administrativo”.

Lo anterior, aseveró, va ligado a “la calidad de la información y de la calidad del traspaso. Mientras más clara sea la información que viene desde los municipios y desde las corporaciones es mucho más fácil lo que ocurre en el primer año en régimen”.

La también profesora de Historia, añadió que “el Servicio Local de Colchagua partió bastante bien, tuvimos ya el segundo pago de remuneraciones en febrero, sin dificultades, y nos vamos preparando para el de marzo, que es el más complejo, que es cuando uno ya tiene claridad respecto a la dotación que va a funcionar”.

Finalmente, Grede, recordó que por estos días “estamos con la apertura de los establecimientos educacionales. Aquellos que aún están en obras (mejoras), que no son muchos en este Servicio están con clases remotas, todos los establecimientos han ido recibiendo los insumos para la apertura, así que estamos bastante contentos”.