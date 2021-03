Por: Paz Hormazábal

Vicerrectora Sede Concepción

Universidad de Las Américas

Hace más de 25 años que, como mujer, lidero equipos de trabajo en el área de la Educación. Cuando estudié Ingeniería en Mecánica no pensé que integraría equipos directivos. Por lo que me convertí en la primera directora ejecutiva en un instituto, la primera mujer en una Vicerrectoría de Sede el 2012… Hoy, me llena de orgullo saber que cada día más mujeres ocupan cargos de alta responsabilidad.

Es importante destacar que el liderazgo femenino se ha puesto a prueba a lo largo de esta pandemia y nuestro género ha respondido al desafío. Así lo destaca el informe de ONU Mujeres: “Covid-19 y Liderazgo de las Mujeres: para responder con eficacia y reconstruir”, especificando que, en países como Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, Etiopía, Finlandia, Islandia y Nueva Zelandia, se ha reconocido el rol clave que han jugado sus Jefas de Gobierno, ya que no solo han sido capaces de controlar la curva de contagios, sino también por la efectividad, transparencia y empatía a la hora de comunicar datos e información sobre la salud pública a la ciudadanía.

Bajo este contexto, podemos señalar que, más allá de las persistentes brechas de género laborales, la balanza a favor de las mujeres está marcada por el uso y aplicación de la inteligencia emocional, tan necesaria para el manejo de las relaciones humanas.

Todas estas características, que por décadas fueron consideradas como “riesgos” asociados a nuestro género, hoy comienzan a ocupar un sitial importante y valorado en las organizaciones. Más aún, en los cargos que requieren manejo de personas, equipos, presupuestos y decisiones estratégicas. Son, precisamente esas cualidades, las que debemos potenciar y explotar sin miedos.

Ser líder en instituciones o empresas no sólo implica tener buenos resultados, presencia en el entorno y equipos de calidad. La empatía, la superación de la adversidad -tan propia de nuestro género en lo laboral- y tantas otras características que compartimos y que han aflorado con mayor fuerza en esta crisis sanitaria y social nos llevarán, a las mujeres, a ocupar mayor espacio dentro de las organizaciones.