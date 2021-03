El presidente del gremio en la capital regional, Nicolás Salgado, asegura que son más de 30 los docentes a los que no se les renovó o modificó el contrato cuando ya iniciado el año escolar, pese a que les habían confirmado su carga horaria en diciembre. Patricia Del Río, directora de Educación de la Corporación Municipal, señala que se trata de profesionales con contrato fijo, que no tenían asegurada su continuidad.

Patricio Miranda H.

Fue en diciembre del año pasado cuando a Pilar Díaz, educadora diferencial del Liceo Simón Bolívar, le señalaron que continuaría con 38 horas de contrato para el año escolar 2021. “Me vine feliz a mi casa, tratando de estar tranquila después de todo lo que significó para nosotros el año pasado”, señala la profesional.

Pero esa felicidad, que mantuvo hasta el lunes 01 de enero, cuando asistió al establecimiento educacional para volver al trabajo se esfumó de un momento a otro. Al ingresar, cuenta, le comentaron que tenía que ir a hablar con la directora. Allí le informaron que ya no seguiría prestando servicios en el colegio.

“Yo dije ¡Pero cómo, si firmé mi carga horaria en diciembre! Y allí me dijeron que era un problema de la Corporación Municipal (de Rancagua)”, afirma Díaz. “Partí para allá y me dijeron que era porque estaban dando prioridad a los profesores titulares y no a los a contrata, pero al colegio llegó una niña nueva bajo esta modalidad, entonces por qué me mienten”, reclama.

“Nosotros siempre hemos tenido contrato a plazo fijo hasta el 28 de febrero. Eso lo sabemos. Pero por qué entonces me dijeron en diciembre que ya tenía mi carga horaria asegurada. Esto para mí es súper complicado, porque tengo un hijo que estudia, estoy haciendo un magíster y tengo que pagar arriendo”, postula Díaz.

Así las cosas, la educadora diferencial señala que lo intempestivo de la situación la dejó en un escenario complejo para poder encontrar trabajo, toda vez que ya habían iniciado las clases. “Yo estoy segura que si me hubieran avisado en diciembre, quizás podría haber alcanzado a encontrar trabajo”, asevera.

Como ella, una treintena de docentes que prestaban servicios a la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) estarían siendo afectados por problemas con sus contratos. Nicolás Salgado, presidente del Colegio de Profesores de Rancagua, afirma que otros profesionales estarían recibiendo “amenazas y amedrentamientos” para modificar sus contratos. Desde reducción de las horas de trabajo, hasta la división de la carga horaria en dos o más establecimientos. Todo esto tras el inicio del año escolar.

“Las cargas horarias se otorgan en diciembre. Entonces las colegas se planifican para el próximo año. Hasta el día lunes, pensamos que eran casos aislados, pero esto siguió repitiéndose en la semana e incluso a colegas que están con contratos indefinidos le están haciendo firmar anexos y cambios de contrato unilateralmente. Desde el jueves, la Cormun comenzó a perseguir a las docentes para que firmaran sí o sí y que, si no firmaban, iban a ser despedidas o a hacer los cambios automáticamente”, acusa Salgado.

Sobre este último punto, Patricia Del Río, directora de la División de Educación de la Cormun, responde que como empleadores “nosotros cautelamos que los profesores titulares queden con las horas que están contratados. Entonces se les ofrece, para mantener sus horas, que hagan algunas en un establecimiento y otras en otro. Eso es parte del estatuto docente. El profesor no es solo de un colegio, él pertenece a la Corporación Municipal”.

Problemas focalizados en el PIE

El dirigente del Colegio de Profesores de Rancagua plantea que la situación ha generado conmoción en las unidades educativas y que el problema de no renovación de los contratos ha afectado principalmente a profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE), “en un año donde más se necesita el apoyo socioemocional”.

En esa línea, Salgado sostiene que solicitaron una explicación a la Cormun, pero no obtuvieron respuesta. Mismo trámite hicieron directamente con la Municipalidad de Rancagua, donde sí hubo contestación. “Vamos a tener una audiencia el martes. El correo viene con copia a la jefa de educación, así que inferimos que en esa instancia ella nos entregará una respuesta”, asevera Salgado.

Del Río, de la Cormun, señala que recibió los comentarios del Magisterio con sorpresa: “Me extrañan enormemente las declaraciones tan fuertes del Colegio Profesores. Esto corresponde a funcionarios contratados a plazo fijo, hasta el 28 de febrero. Ellos no tienen contrato indefinido y no estaban considerados en la carga horaria 2021”.

Del Río hace énfasis en que “en ningún caso se trata de desvinculaciones, porque son contratos a plazo fijo” y explica que las horas de contrato de los profesionales del PIE “son súper fluctuantes de un año a otro”, ya que dependen de la cantidad de alumnos que sean diagnosticados con necesidades educativas especiales, situación que se evalúa año a año.

Pese a ello, el reclamo más sentido de los docentes es por qué los directores les confirmaron su continuidad en diciembre, cuando en la práctica no fue así.

Del Río responde que “las personas que están sentidas, que son profesores del PIE, saben muy bien que continúan su contrato siempre y cuando hayan tenido la cantidad de alumnos evaluados hasta diciembre. Ellas ya saben muy bien si siguen o no”.

Con todo, la directora de la Cormun plantea que a raíz “de todo esto que ha sucedido, en diciembre vamos a tener que cambiar las reglas y todas las personas con contrato hasta el 28 de febrero, no se les va a tener que informar si continúan o no. Hasta que estemos claros con todas las horas”.