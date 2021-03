Este próximo 11 de abril se elige a los integrantes que en todo el país serán los encargados de redactar la nueva Constitución chilena. En el Día Internacional de la Mujer, Dionisio de la Cerda Etchevers, candidato a Constituyente por el Distrito 15 en la Región de O’Higgins, destaca la Paridad de Género establecida para este proceso constituyente.

“Esto en el parlamento nunca fue posible de obtener. Allí hoy hay un 25% de participación femenina. Hay que avanzar pero con mucha celeridad, en obtener una mayor paridad en todos los órganos colegiados y colectivos de todo el Estado, lo cual me parece esencial. Es que si vamos a hablar de equidad de género debemos hacerlo de manera integral en toda la sociedad”, revela a sus 67 años este Ingeniero Comercial de profesión. A su juicio, cree que las entidades privadas tienen sus propias normas, pero son ellas mismas las que se dan cuenta de lo que deben hacer. Si no hay motivación desde el Estado no pasará nada”, explica.

Además de la participación, el tema sobre la remuneración desvirtúa la participación de la mujer, agrega el postulante a un espacio como Constituyente. “Este tema muchas veces está por sobre la condición de género. Por eso creo que a igual trabajo, igual remuneración, y el Estado nuevamente debe ser un foco de ejemplo para ello. Las autoridades han sido ciegas y sordas ante el tema de la paridad de género. Es que es difícil responsabilizar a un gobierno en particular”, prosiguió de la Cerda.

“Establecer la integridad de la igualdad de los derechos de mujeres y hombres, en todas las instancias legales es la misión para esta nueva Constitución”, es lo que manifiesta previo al 8M, Día Internacional de la Mujer. “En cuanto a la tuición de los hijos, que la madre o padre, debe tener poderes más plenos frente a la crianza de sus hijos. Por ejemplo, si el hijo (a) debe viajar fuera del país, la madre debe conseguir la autorización del padre o ex marido, siendo que estas personas ni siquiera pagan la pensión alimenticia”.

Todo esto-asegura el entrevistado-“tiene que quedar plasmado en los nuevos cambios que haremos a la Constitución chilena. A las mujeres nadie les regala nada, es un espacio ganado que hay que concretarlo. Tanto el parlamento como los gobiernos han tenido las herramientas para alcanzar esta igualdad”.

CAMPAÑA

Según nos comenta, “hoy las mujeres están más y sanamente empoderadas. Tengo mucha ilusión en estas elecciones y en lo que va a suceder. Por ejemplo, tengo plena confianza en la candidata a la alcaldía por Rancagua, Pamela Jadell, porque será la primera mujer en este cargo elegida en medio de la democracia”.

Es que en las distintas juntas vecinales recorridas en medio de su campaña, y junto también a esta candidata a la alcaldía por la capital regional, en las 13 comunas del distrito al que postula, dice que es muy notoria la participación de las mujeres. “Sobre el 60% de sus encargados son mujeres. En la base democrática del Estado, están las juntas vecinales. Son cargos no remunerados y muy sacrificados, por lo que hay que darle conducción a esto”, opina. “También en estas elecciones debería haber paridad ya que somos hombres que queremos representarlas”, remata este candidato.