– La minería, una de las principales actividades económicas de nuestro país y que representa el 10% del PIB anual, fue vista en sus inicios como una actividad solo para hombres. Sin embargo, en la División El Teniente de Codelco Chile, las féminas progresivamente han ido ocupando su espacio en cada una de sus actividades. Si bien se han reducido brechas y alcanzado certificaciones para solventar esto, aún queda mucho por hacer en el rubro y seguir legislando para alcanzar la equidad deseada.

Por: Ximena Mella Urra

En un nuevo Día Internacional de la Mujer y ahora marcado por la pandemia del Covid 19, es necesario reflexionar sobre el rol de la mujer en el mundo laboral, más todavía cuando cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que en América Latina y el Caribe, cerca de 13 millones de mujeres perdieron su fuente de trabajo debido a la crisis sanitaria.

El mundo deberá adaptarse a esta nueva realidad. Si bien seguimos en desventaja a nivel laboral, una serie de reformas han permitido que las empresas certifiquen su paridad de género. Por ejemplo, en un rubro en que históricamente ha sido comandado por los hombres como es el minero, un grupo importante de mujeres están copando puestos en todas las categorías, desde operadoras hasta supervisoras y en jefaturas.

Según un estudio del Consejo de Competencias Mineras (CCM), las mujeres representan cerca de un 9% de la fuerza laboral en esta área económica. “La implementación, por parte de empresas mineras, de políticas de igualdad y la eliminación de prácticas discriminatorias, ha generado el aumento en la participación y permanencia de mujeres en la industria”, dicen desde esta institución. Nuestro caso cercano es Codelco Chile División El Teniente que hoy cuenta con más de un millar de mujeres en sus filas, entre trabajadoras, supervisoras y ejecutivas. Recordemos que dicha división posee certificación en la Norma 3262 sobre Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

En este día quisimos juntar a un trío de sus representantes para que nos hablen sobre su vida, de qué manera combinan sus diferentes roles como mujer, de su espacio laboral y también, que reflexionen sobre el futuro femenino en el país. Todas ellas han logrado combinar sus roles, como mujer, profesional, madre, esposa o amiga, entre muchos otros. Su fórmula de éxito depende de la voluntad de cada pero también del apoyo sustancial de sus seres queridos. “Si bien es complejo y casi imposible separar todos los roles, debemos poder ocuparnos y no preocuparnos de cada una de las situaciones”, dice una de ellas. Mientras que su compañera, agrega: “Es muy importante saber equilibrar la vida familiar, personal y el trabajo”.

Una de nuestras entrevistadas es la operadora de LHD en minería subterránea de El Teniente, Ximena Valenzuela, madre de una hija llamada Pilar. Su labor se basa en extraer directamente el mineral desde el cerro para luego trasladarlo y descargarlo en piques de traspaso. “Decidí dedicarme a la minería por las oportunidades que esta entrega tanto para mí, como para mi familia. Me encanta mi trabajo y el poder demostrar que las mujeres podemos realizar las mismas labores que los hombres. Esto me enorgullece”, nos afirma.

“Las mujeres entregamos un gran aporte al trabajo, dejando atrás los prejuicios impuestos antiguamente en este rubro. Pero no me gusta el prejuicio que tienen las personas ajenas a la minería sobre nuestra labor y esfuerzo”, agrega. “Tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas oportunidades y responsabilidades”, dice y así lo siente porque asegura ser parte de un equipo de trabajo donde realiza las mismas labores que sus colegas de manera igualitaria. Esto le ha permitido no sentirse en ningún momento discriminada en su faena.

“Creo que en un futuro ya estará más normalizado el rol de la mujer minera, y la brecha entre mujeres y hombres será cada vez menor. Por eso les digo a todas que no tengan miedo a empoderarse, que crean en sí mismas, la igualdad de género solo es posible si nosotras lo creemos y trabajamos por ello”, puntualiza Ximena.

JEFA DE TURNO Y SUPERVISORA

Otras dos jóvenes profesionales tituladas de la Universidad de Santiago en Ingeniería Civil y Ejecución en Minas, integran desde hace algunos años, la larga lista de trabajadoras que se han unido a las operaciones de este mineral subterráneo, el más grande del mundo. Natalia Zúñiga (32) es Supervisora en El Teniente, como Jefa de Proceso de Extracción de los sectores productivos Reservas Norte, Dacita y Recursos Norte, a cargo de Gerencia de Minas, y tiene a cargo 120 operadores, de ellos 3 son mujeres.

Esta santiaguina llegó a esta división minera en 2014 a realizar su memoria de grado y desde ese entonces ha pasado por diversas gerencias de El Teniente para llegar a su actual cargo. “Para mí era un desafío demostrar que las mujeres también podíamos formar parte de la minería y llegar a tener altos cargos al igual que un hombre, haciendo nuestro trabajo igual que ellos sin tener que masculinizarse”, opina a #DiarioElRancagüino y su especial #8M.

Para Natalia, es importante seguir incentivando a las mujeres a que se sientan capaces y que tengan claro que pueden ser un gran aporte en el mundo laboral y más en el área minera, que últimamente está potenciando la inclusión de la mujer. “Actualmente todas las empresas se están encargando de adoptar acciones de distinta índole para incorporar y retener a las mujeres. Cada vez las mujeres vamos a ir demostrando que podemos liderar equipos de trabajo y tener las mismas responsabilidades de un hombre. Solo deben atreverse ya que cada vez vamos ganando terreno en áreas que eran principalmente para hombres y hemos sido capaces de demostrar todo lo que podemos aportar”, aporta.

En su caso dice nunca haberse sentido discriminada por su condición de mujer. “Siento que mujeres y hombres podemos aportar lo mismo y tener las mismas responsabilidades. La sociedad está cambiando y cada vez es más común ver a la mujer inserta en el mundo laboral”.

Por su parte, Dominique Gómez(35) es Jefa de Turno de Producción de Unidad Pilar Norte en Interior Mina desde hace nueve años y lo hace hoy con el apoyo de una decena de trabajadores, entre ellos una mujer, a quienes agradece su esfuerzo y compromiso. “Quise estudiar Ingeniería en Minas porque me resultaba una mezcla interesante, al combinar la actividad en terreno, procesos operacionales dinámicos y la opción de ser un aporte al sector, por supuesto. Es que me gustan los desafíos que plantea esta área productiva, alcanzar las metas planteadas de seguridad y producción, así como la oportunidad de aprender y crecer continuamente”.

Cree por otra parte que es complejo para las mujeres separar los roles. Pero ha sido ayudada por su núcleo familiar que siempre ha sido un matriarcado. “Ese ha sido mi ejemplo de vida y las bases para mi crecimiento personal y laboral. Al subir al turno uno es mamá y jefa al mismo tiempo, pero he logrado entender que todo tiene su tiempo. Me ayuda bastante comprender que no debemos preocuparnos, sino ocuparnos de las situaciones”.

Esta Jefa de Turno dice no haberse sentido discriminada nunca en sus labores porque en la estatal, “existen políticas claras que buscan eliminar este tipo de situaciones, continuamente difundidas y que fomentan un ambiente grato de trabajo entre los géneros”.

En este 8M, Dominique considera que el futuro de las mujeres en la Minería, será de una participación más activa y con cifras presenciales, superior a las actuales, y en sus diversas áreas operativas y administrativas. En su opinión, la incorporación de la mujer en este rubro es un cambio positivo y necesario para alcanzar la optimización de los procesos productivos y de las metas de seguridad. Y para finalizar agrega que su mayor deseo es que su hija Macarena tenga la opción de estudiar y trabajar en lo que ella desee, “que sea una mujer plena y segura de sí misma y que tenga todas las opciones de elegir”.