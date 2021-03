Violencia hacia la mujer… una frase que tiene años siendo gritada por millones de mujeres, pero que aún tiene oídos sordos en muchos, esta es una de las razones que hace que cada 8 de marzo, en conmemoración de día internacional de la mujer, miles de jóvenes, ancianas, niñas, madres, trabajadoras y toda la diversidad de mujeres se reúnen a gritar con fuerza basta de desigualdades. Sin embargo, este año fue distinto, en el contexto de covid si bien fueron miles las mujeres que se manifestaron a diferencias de otros años la asistencia fue de jóvenes en su gran mayoría.

Las consignas este año marcado por la pandemia tienen relación con que se continuaron ahondando la problemática, por una mayor carga de trabajo doméstico, pérdidas laborales que costara mucho recuperar, retrocediendo la fuerza laboral femenina en una década

Ayer ellas volvieron a gritar que quieren decidir. por si mismas. sí tendrán hijos, si quieren o no trabajar, si quieren o no tener relaciones sexuales, quieren las mismas oportunidades, quieren no seguir muriendo de la mano de sus parejas que no entienden que ellas son libres y no le pertenecen a nadie.

Así la marcha se desarrolló de manera pacifica resaltando esta gran lucha femenina, la que sin embargo se vio empañada al ingresar la marcha contra el transito por San Martín desde la Alameda y en el frontis de la Primera Comisaría no solo gritar contra Carabineros, sino que un grupo de manifestantes bota la reja perimetral de la unidad, lanza piedras y pintura contra el cuartel, motivando la intervención de Carabineros.

A continuación, les dejamos algunas imágenes de esta jornada.

Incidentes en la marcha 8M en Rancagua en el frontis de la primera comisaría. pic.twitter.com/K23KePOMy7 — Diario El Rancagüino (@elrancaguino) March 8, 2021

Incidentes en el frontis de la Primera Comisaría en Rancagua. pic.twitter.com/251MogmyNz — Diario El Rancagüino (@elrancaguino) March 8, 2021

