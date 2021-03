Gisella Abarca

Este lunes, el Ministerio de Salud comunicó el retroceso a fase 2 de las comunas de Requínoa, Malloa y Santa Cruz, paso al que se suman desde la semana pasada las comunas de Olivar, Nancagua, Coinco, Coltauco, Litueche, Navidad, San Fernando, La Estrella, Rancagua y Machalí; mientras que la semana pasada Pichilemu, Las Cabras y Palmilla retrocedieron a cuarentena total acompañando a Rengo que se mantiene en la restrictiva medida, esto por el alto número de contagios que han presentado en este último tiempo. Este lunes sólo Graneros avanzó al paso 3 de Preparación.

No obstante, estas comunas no son las únicas que presentan un aumento de contagios en la región de O’Higgins, pues son varias las que no están ajenas a que se repita el mismo escenario anunciado desde el nivel central para las cuatro comunas de la región que se mantienen en confinamiento total si se mantienen los actuales índices de contagios.

Y es que durante todo el periodo estival, la región de O’Higgins ha venido teniendo una tendencia al alza en el número de casos nuevos, lo que se ha acrecentado en estos últimos siete días en que se ha mantenido superior a los 160 casos diarios anotados el 2 de marzo, el 3 de marzo hubo 181 nuevos casos, el 4 de marzo hubo 175 nuevos casos, el 5 de marzo se informaron de 215 nuevos contagios, el 6 de marzo hubo 239 contagios, el 7 de marzo se informó de 284 personas infectadas y este lunes la Intendencia informó de 257 nuevos casos, dato que este lunes reconoció el Ministro de Salud, Enrique Paris al exponer que O’Higgins al igual que la Región Metropolitana, Biobío y Coquimbo son las zonas que han aumentado los contagios en estos últimos siete días.

Este es un panorama nada de alentador para la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Leslie Salvatierra quien al hacer un análisis de la situación expuso “La región está regular, porque antes habían puntos focalizados en la micro área de Cachapoal y poco a poco mientras fue avanzando la temporada, se fue desplazando el virus y podemos ver que casi todas las comunas están con casos activos”. Cabe destacar que este sábado El Libertador presentó 284 nuevas personas contagiadas, diez casos menos que viernes 19 de junio, día en que se anotó el peak regional de contagios alcanzando las 294 personas infectadas.

Según información entregada este lunes por el Servicio de Salud O’Higgins, de las 124 camas críticas, en la región hay disponible sólo 12 de ellas, un número preocupante para la presidenta del Colegio Médico de Rancagua “Creo que hay que fiscalizar más, porque si fuera falso esto del virus como muchos aún dicen, las salas UCI no estarían llenas y las pocas camas que quedan disponibles no son sólo para Covid. 12 camas para la región es muy poco. Debe estar con el 98% de ocupación de camas en la región y dejar un margen de un 2% es muy poco, debiésemos tener un margen de un 20% de camas para poder estar un poquito tranquilos”, expuso Salvatierra.

Cabe destacar que en la región hay 230 personas hospitalizadas, 111 de ellas se encuentran internadas en el Hospital Regional de Rancagua.

“SI SEGUIMOS ASÍ NO ME ENTRAÑARÍA QUE PASEMOS A FASE 1”

A estos malos índices, la capital regional ha aportado 50 casos el 4 de marzo, 37 personas contagiadas el 5 de marzo, 39 casos nuevos el 6 de marzo, 68 personas infectadas el 7 de marzo y este 8 de marzo Rancagua presentó 53 nuevos contagios, cifras para las que la representante del gremio médico es tajante al exponer “si seguimos con estos mismos números o subiendo, podríamos estar en unas semanas más pasando a fases más difíciles. Estamos en fase 2 y si seguimos así, no me entrañaría que pasemos a fase 1”, sentenció Salvatierra.

La presidenta del Colegio Médico de Rancagua, agregó “Si bien a las autoridades le preocupan constantemente el alza de casos en las regiones, la población está agotada con retroceder de fase, a lo que se le suma que no existe una fiscalización adecuada, no se cierran lugares estratégicos y se llama a circular con mall, cines y casinos con lo que se confunde la información; porque se le dice a la gente una cosa, pero se hace otra y no se fiscaliza como debe ser”.

En esta línea añadió “Siempre estamos en riesgo de retroceder y con los números como están es más latente el riesgo. El tema está en que si retrocedemos a cuarentena, ¿hay el personal suficiente para fiscalizar y que se cumpla efectivamente la cuarentena?, porque si hacemos una cuarentena donde nadie fiscaliza y sólo queda a cargo del autocuidado de cada persona y la conciencia…, porque vemos que los fines de semana hay circulación al igual que los toques de queda y si va a haber una cuarentena y no va a haber fiscalización, no vamos a tener los resultados que esperamos”, culminó Salvatierra.