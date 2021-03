Gisella Abarca

Durante el verano, Rancagua ha presentado una tendencia al alza en el número de casos nuevos, lo que se ha acrecentado en estos últimos siete días en que se ha mantenido superior a los 34 casos anotados este martes 9 de marzo, 53 casos el 8 de marzo, 68 casos el 7 de marzo, 39 casos el 6 de marzo, 37 casos el 5 de marzo, 50 casos el 4 de marzo.

Esta situación mantiene preocupado al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, quien no desconoce la realidad que la capital regional podría retroceder a cuarentena “Después de escuchar la situación de Valparaíso y de ciudades grandes, no es ajena esa posibilidad para nosotros. No solamente estamos preocupados, sino que ocupados de ese tema. Hay una cuota de responsabilidad de todos, de autoridades, de los vecinos, de las actividades que cuando seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo; y que Valparaíso esté retrocediendo a esa instancia es un llamado de alerta”.

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Si bien para la primera autoridad comunal, la responsabilidad de los malos índices que presenta Rancagua es compartida; al igual que la presidenta del Colegio Médico de Rancagua, Lesli Salvatierra, reconoció que la baja fiscalización hace un favor a que no se respeten las normas de cuidado en pandemia “El equipo de fiscalizadores para la ciudad es altamente insuficiente el número y es cosa de preguntar a la seremi cuántos hay, qué es lo que hacen y qué recorren, y a eso sumado el relajo total de la comunidad da como resultado los malos números”, sostuvo Soto.

El edil hizo un llamado a las autoridades de “asumir cada uno su cuota de responsabilidad, yo asumo la mía, pero debemos redoblar los esfuerzos desde todo punto de vista”, sostuvo.

En esta línea el edil reconoce los esfuerzos del equipo de salud municipal donde su trabajo no ha cesado “Nosotros seguimos haciendo las tareas de tomas de PCR, nuestros equipos están cansados y aun así siguen cumpliendo con sus obligaciones. Hay que insistir y redoblar esfuerzos, sobre todo en estos momentos en que estamos viendo que en varias ciudades del país que las cifras están creciendo similares a los momentos más críticos de la pandemia”.

El jefe comunal de Rancagua también llamó a la comunidad al autocuidado “Si lográramos que todo el mundo usara mascarilla, que mantuviera distancia y tomara las medidas de protección personal, serían bastante mejores los resultados y en eso hay un relajo lamentablemente”, criticó Soto.

Actualmente en la región Rengo, Palmilla, Pichilemu y Las Cabras se encuentran en el paso 1 de cuarentena total, mientras que la capital regional se mantiene en el paso 2, de Transición, sin embargo no estamos lejanos a que se repita el mismo escenario anunciado desde el nivel central para estas cuatro comunas antes mencionadas. Depende de todos que este paso sea para avanzar o retroceder.

LAS CIFRAS DE HOY MIERCOLES

Desde la intendencia regional, se entregaron los números correspondientes a la pandemia de las últimas 24 horas. En todo el territorio nacional se reportaron 3.958 nuevos casos covid positivos, y de este número 154 corresponden a la región de O’Higgins. Pese a que este número entregado es el más bajo de la semana, llama la atención la poca cantidad de test PCR realizados, ya que solo se tomaron 972 muestras, alcanzando una taza de positividad de 14,8%.

Según informó el DEIS, en las últimas 24 horas debemos lamentar el fallecimiento de 24 personas por Coronavirus.

En cuanto a la cantidad de contagios por comunas, el desglose se realiza así: Rancagua (47), San Fernando (12), Rengo (11), Olivar (9), Nancagua (8), Machalí, Pichidegua y San Vicente (6), Pichilemu, Santa Cruz y Coltauco (5), Chimbarongo y Navidad (4), Chépica, Coinco y Graneros (3), Palmilla y Peumo (2), Codegua, Las Cabras, Malloa, Mostazal y Placilla (1), otras regiones (2) y sin notificar (6).

El estado de la región en cuanto a hospitalizaciones es crítico, así mismo lo confirmó el director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Millard, información que se ve validada en el reporte de este día. 243 personas son las que se encuentran en diferentes recintos asistenciales de la región, cantidad de pacientes que mantiene en estado crítico la red hospitalaria.