Ximena Mella Urra

Exitosas han sido las reproducciones hasta ahora de los Talleres Deportivos Online que el Ministerio del Deporte ejecuta en tiempos de pandemia. Este proyecto creado para fomentar virtualmente la actividad física y el deporte, es financiado con 200 millones de pesos luego de ser aprobado por el Gobierno Regional de O’Higgins a fines del año pasado.

Cerca de 200 profesionales ligados a la actividad física, fueron seleccionados y contratados para dar curso a la generación de estos talleres. Uno de ellos es Marco Collao, profesor en Educación Física y Salud a quien le apasiona transmitir un estilo de vida activo y saludable, especialmente con metodologías pedagógicas amigables para todas las personas a las que enseña. “Trato de transmitir cualidades como la disciplina, la perseverancia, la seguridad, que esto eleva la autoestima. El fin estético es el último”, asegura este especialista en Entrenamiento Funcional, a cargo de los talleres correspondientes para las comunas de Marchigüe y Litueche.

En una plaza cercana a su hogar es donde Marco realiza y arma hoy sus videos, al aire libre, donde fomenta el deporte y vida saludable mediante un método de entrenamiento llamado Calistenia, una especie de gimnasia callejera. “Esta iniciativa me llegó como caído del cielo. Llegado hace poco a esta región y con una hija de dos años he podido yo manejar mis propios tiempos. Al principio mostraba ejercicios para personas de todas las edades, luego comencé a realizar ejercicios con más dificultad y ahora estoy de lleno en la calle con la Calistenia, dirigido a gente adulto joven”, explica. Además, cree que su trabajo como el de sus pares, es un excelente material dinámico para la gente que está en sus casas y que quieran mantenerse en forma. “Es deporte en más de una línea, es adaptado, formativo, para las mujeres y para el adulto mayor. Además lo pueden ver y usar cuantas veces quieran”.

A su parecer existirá pandemia para mucho rato más. “Por eso, hay que mantener el autocuidado y por eso me gustaría que se replicara el proyecto o por lo menos que este tenga una continuidad. Si la persona no se activa es porque no quiere, porque el material está a su disposición, no hay excusas”, según Collao.

LA CONECTIVIDAD

Uno de los problemas que ha debido sortear este profesor ha sido la mala conectividad existente en su comuna de residencia. Es por ello que debió optar a grabar breves cápsulas de entrenamiento las cuales son subidas tanto al canal de Youtube como a las redes sociales integradas a este proyecto. “Donde vivo, a unos 6 kilómetros del centro de Marchigüe, no hay buena conexión por lo que viajo hasta el centro de la ciudad y utilizo el internet de la biblioteca municipal”, relata.

Al respecto, el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, indica que hasta ahora y ya casi al término de la primera etapa de esta iniciativa, más 300 mil personas se conectaron a los talleres para seguir estas clases. “Estamos muy contentos y satisfechos. Cuando ideamos este proyecto con el Consejo Regional, el fin era entregar una fuente laboral a muchos profesionales de la educación física que perdieron su trabajo por efecto de la pandemia. Y realmente el compromiso de ellos ha sido admirable, sabemos que no es fácil desarrollarse en estas condiciones adversas pero con voluntad y mucha responsabilidad han sacado la tarea adelante”, celebró.