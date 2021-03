El fin de semana, la ocupación de camas ventiladas llegó a 95%. La situación hizo que en el recinto se tomaron medidas extremas. Desde reconversión de áreas a traslados de personal desde los policlínicos, a la que ha sido, quizás, la más drástica: la suspensión de vacaciones desde el jueves pasado.

Por: Patricio Miranda H.

Una resolución exenta firmada el miércoles de la semana pasada por el director del Hospital Regional de Rancagua, Fernando Millard, informó sobre la suspensión de los feriados legales y permisos otorgados a partir del 04 de marzo en el recinto de salud.

Y es que el alza de contagios por Covid-19 tiene al hospital en un momento crítico. Según Millard, la reconversión de camas con ventilación llegó a su máximo desde el inicio de la pandemia, alcanzando las 66 unidades.

“De esas 66, que nunca habíamos tenido tantas ni en la primera etapa de esta situación, el viernes amanecieron 63 ocupadas. Es decir, llegamos a una ocupación de un 95%”, detalla el médico. “Y en la región están ocupadas casi el 100%, somos los únicos que podemos dar camas ventiladas”.

Con el correr de los días, la situación no ha cambiado mucho. Al día martes, 59 camas seguían ocupadas, es decir, 90%.

Así las cosas, áreas como cirugía infantil o maternidad y obstetricia fueron transformadas para hacer frente a la alta demanda de casos Covid que llegan al recinto. “De los pacientes con ventilación mecánica, 70% son Covid y de esos pacientes, entre el 40% y el 50% va a fallecer. Los funcionarios no dan más, están cansados, y ya no podemos hacer mucho más de lo que hemos dado”, asevera Millard.

Excepciones

Con todo, la decisión de suspender las vacaciones del personal no estuvo exenta de molestias por parte de profesionales y otros trabajadores de la salud.

Germán Arenas, dirigente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) del Hospital Regional, plantea que como gremio manifestaron su “rechazo y molestia ante tan intempestiva decisión, que tampoco fue conversada de manera oportuna con los gremios”.

En esa línea, el dirigente comenta que sostuvieron una reunión con el equipo directivo del Hospital Regional de Rancagua, lo que fue confirmado por el director. Fue durante ese encuentro, que se llegaron a varios acuerdos.

Así, se fijaron criterios de excepción, en los que se determinó, según cuenta Arenas, respetar los feriados legales a aquellos que hayan tenido pasajes comprados y reservas hechas con anterioridad al 4 de marzo, así como también a aquellos que tuvieran un familiar directo con alguna enfermedad grave, además de las personas que están en etapa de incentivo al retiro.

“Si bien es importante que se lograron estas excepciones, nuestra molestia fue explícitamente dada a conocer por el fondo y la forma (…). Nuestro reclamo sobrepasa las barreras institucionales del Hospital Regional, es hacia el Gobierno Central y la deficiente comunicación de riesgo hacia la comunidad, los continuos cambios al plan Paso a Paso y todas las decisiones, que la comunidad tampoco tiene información clara”, puntualiza el dirigente.

Más que aplausos

El director Millard reconoce que la decisión de suspender los feriados legales es “una medida dolorosa” para el personal.

En esa línea, el médico hace énfasis en “el esfuerzo sobrehumano” del personal de salud. “Ellos están haciendo cosas que la comunidad ni siquiera se imagina, como hacer doble o triple turno, un personal cansado, con alto ausentismo y licencias médicas que a veces llegan al 35% en unidades complicadas”, postula.

“Se me critica porque no avisé con días de anticipación y la verdad es que no se puede hacer así. Es probable que en los próximos días haya 6 mil nuevos casos diarios, estamos con una segunda ola que es mucho más grave que la primera, es más rápida y ocupa más camas UCI. Sé que todo esto va a perjudicar a mi personal, pero la comunidad no quiere entenderlo y se sigue mal portando”, apunta Millard.

Otro de los factores que empujó al director a firmar la resolución, fue la dificultad para encontrar trabajadores que respondieran a los constantes llamados que ha hecho el recinto de salud para emplear más personal.

“No hay personas para contratar. El personal de salud, capacitado o no, no abunda. La UCI son organismos muy especiales y estamos subiendo a los médicos de policlínicos, de pabellones. El jueves tuvimos que cerrar pabellones y quedamos con seis de los 12 que tenemos, más los de Urgencia, para pasar los médicos anestesistas a hacer turnos de UCI”, detalla.

Por su parte, Arenas, de la Fenpruss del hospital, hizo un llamado “a la comunidad a mantener y reforzar las medidas de prevención individuales y comunitarias”, además de instar “a todos los actores, tanto de salud como políticos y el Gobierno, a ocupar un lenguaje y una entrega de información de riesgo más efectiva, porque hay mensajes confusos y errados”.

Arenas, quien también es Core por la región de O’Higgins, señala además que ese no es el único descontento del gremio. “No sentimos que hubo una respuesta del Gobierno tanto en el reajuste del sector público, que no cumplió las expectativas, como con toda la lentitud que ha tenido el bono Covid”.

En este último punto, el director del Hospital Regional de Rancagua parece coincidir: “El personal de salud merece muchas más cosas que aplausos. Merece un reconocimiento de la comunidad, del mismo Ministerio de Salud, porque llevamos más de un año trabajando en condiciones terribles”.