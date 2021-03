Manuel Polgatiz

Periodista y comentarista deportivo

Muchos dirán que otra vez apareció el columnista amargo, que le cuesta encontrar atisbos de sincera alegría y puntos altos en O’Higgins. Más aún, algunos recalcarán que se viste de “Celeste” solo para ocultar su verdadero amor por otra camiseta.

Sin embargo, quienes conocen la historia del “pendejo empolvado” en las calles de población Williams Braden, saben con certeza que el espíritu crítico nace desde la cuna y que este último tiempo se agravó consecuencia del profesionalismo e independencia.

Por eso al elevar la voz ante el actual escenario, varios se opusieron férreamente y atacaron con “dientes y uñas” mis fundamentos. “Me preocupa el exceso de confianza”, dije en radio Rancagua, sobre el escaso movimiento para contratar jugadores que renueven y mejoren el plantel 2021.

Renglón seguido vino la lluvia de réplicas, cuya base se sostuvo en la renovación de los referentes (que me parece perfecto) pero, ¿dónde están los dos o tres deportistas, que no solo completarán en número la nómina, sino que serán un verdadero aporte? Se dice, porque cuesta un mundo en oficializarse, que Rozas (ex Ñublense), Espinoza (ex Universidad de Chile) y Cavalieri (ex Curicó), serán los elegidos para reemplazar a Gutiérrez, Cereceda, Magalhaes y Ureta (ya en Arica).

¿Se despotencia el equipo? A mí parecer SÍ. Más allá de la columna vertebral, que se mantiene incólume, quienes arriban son toda una incógnita, una apuesta de esas arriesgadísimas que le gusta realizar a la institución rancagüina y que después está obligado a enmendar, previa onerosa inyección de morlacos, en medio de la ruta.

Abro el debate y la dejo sobre la mesa, ¿estos son los refuerzos que solicitó Dalcio? Como agrio que soy, estoy seguro que NO. Ojalá no se repita el tortuoso primer semestre del año pasado, porque de las experiencias siempre hay que aprender. Confío en la pega del técnico argentino, pero tampoco es Superman, ni mago de los buenos resultados.