Es el fin de un ciclo, pero el comienzo para diseñar nuevos objetivos. El año 2020 fue una esfera de sentimientos que incluyó dolores, muestras de generosidad, amor por el prójimo, trabajo desinteresado e ilusión para recobrar la normalidad. Todo aquello que había fijado la Municipalidad de Graneros, se vio truncado por la pandemia más violenta que jamás presenció el planeta. Así se inició la “Cuenta Pública Gestión 2020”, que el pasado miércoles 10 de marzo, desde las 19:00 horas, entregó de forma telemática el alcalde Claudio Segovia.

“Fue temporada oscura inundada de incertidumbres, carencias y por, sobre todo, desgracias en lo menos preparados para resistir una crisis nunca vista. Pero con la mente fría, la frente en alto y la fuerza de todos, salimos a la calle para resguardar la salud de nuestro pueblo. Con los escasos recursos disponibles, hicimos frente a la tragedia sanitaria, que transcurridos solos unos meses, se transformó en económica y social”, dijo el edil.

Muchos perdieron sus empleos y los ingresos personales se derrumbaron al suelo. Otros quedaron abandonados al arbitrio de su suerte, sin tener una red de contactos para ver la luz al final del camino. Pero allí estuvo todo el aparato municipal, liderado por sus propios funcionarios, que día a día se levantaron para empujar el carro de la esperanza.

“Creamos los deliberys gratuitos, nuevamente entregamos el bono de gas para los adultos mayores, distribuimos en cada hogar y rincón de Graneros, una caja de alimentos y apoyamos con firme convicción la entrega del 10% que injustamente retenían las AFP”, comenta Segovia, mientras cientos de granerinos se conectaron al facebook municipal para escuchar la alocución.

LAS OBRAS E INICIATIVAS NO SE DETUVIERON

Sin embargo, a pesar de este negativo panorama, que afecta a todo el mundo, la Municipalidad, fue capaz de tender puentes para idear iniciativas de progreso y desarrollo, que poseen un alto impacto en la rentabilidad social del pueblo.

Iniciando el año 2020 y luego de muchas sucesivas reuniones, logró conseguir que el transporte para los adultos mayores en Graneros y en sus viajes Rancagua, sea gratuito. Cabe destacar que la tercera edad, es la única en Chile que posee este privilegio.

No obstante, lo anterior, el edil sostiene que, “siempre queremos ir más allá. Las cifras oficiales indican que en el país existe un déficit de vivienda que afecta a más de 2 millones de personas. Para hacer frente a este conflicto, junto a los comités Javier Tornería, comenzamos a golpear puertas y no descansamos hasta edificar un complejo, ubicado en la zona sur de la comuna. Hoy la Nueva Ciudad, ya no es un sueño, sino más bien, la consecución palpable de un hogar para cientos de granerinos y granerinas, que alojan ahí la expectativa de un futuro promisorio”.

A pesar de la emergencia y sin miedo a olvidar algunas obras, se distinguen, además, el mejoramiento de luminarias y semáforos; erradicación de campamento estadio, la lavandería popular que genera mayor dignidad a las personas en situación de calle, instalación de vallas peatonales, nuevas graderías en la explanada, creación de la Oficina del Temporero, constante operación de enseres en desuso, refugios peatonales, etc.

¿QUÉ VIENE MÁS ADELANTE?

El tren no se detiene, insiste el alcalde, “porque ya tenemos aprobado el terreno para construir el primer CESFAM en Graneros, que brindará atención primaria a todos nuestros vecinos. Ya no será necesario desplazarse para encontrar solución a enfermedades que todos padecemos.

En los próximos días, se iniciará el plan de cámaras de seguridad. Un total de 400 elementos, distribuidos en zonas estratégicas, monitorearán día y noche los espacios públicos. A eso se suma el nuevo diseño del principal acceso vehicular en avenida La Compañía, que será más amigable y sustentable con el medio ambiente y el deporte.

“Son sensaciones cómplices de una labor ardua y compleja, en medio de un año tortuoso pero que se vive con la vitalidad que nos entrega el cariño por el servicio público, muchas veces denostado, criticado y hasta calumniado, pero que se lleva el peso de sostener con bases sólidas, al Graneros que aprecia sus cambios y transformaciones. A todos les pedimos que sigamos juntos, haciendo invisibles nuestras legítimas diferencias, en post de legar a nuestros hijos y nietos, una tierra donde florezcan las oportunidades”, puntualizó el jefe comunal, al cierre de la “Cuenta Pública Gestión año 2020”.