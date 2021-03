Para planificar una política pública y aplicarla, se requiere, necesariamente, el planteamiento y análisis de datos que involucren directa o indirectamente al grupo de individuos (as) o comunidad que se quiere impactar. Lo anterior justificará, por ejemplo, la asignación de recursos objetiva para dar marcha a una iniciativa que necesite de financiamiento público.

¿Pero, qué pasa cuando una comunidad no cuenta con datos para respaldar su necesidad de uso de recursos públicos?

Existen lugares o comunidades que no son estadísticamente significativos – definir que es estadísticamente significativo, citar- por lo tanto, no se consideran al momento de elaborar indicadores. En consecuencia, estos lugares desaparecen de las bases de datos a las cuales las distintas instituciones públicas acceden para justificar sus inversiones.

Sistemáticamente y durante décadas, esta forma de asignar recursos públicos y dirigir políticas públicas ha significado que estos lugares sin datos, virtualmente, desaparezcan para quienes no conocen la realidad local, generalmente quienes tienen la responsabilidad de aplicar políticas públicas a nivel central. No existe una intención maliciosa por parte de la autoridad, simplemente no pueden ver lo que no se les presenta.

De esta forma, estas comunidades se convierten en “no lugares”, los que están abandonados en el proceso de modernización y que no reciben los beneficios del desarrollo, es decir, son aquellos territorios donde sus habitantes no se constituyen en sujetos y por tanto no tienen el valor para que el Estado invierta en sus territorios. Estos “no lugares” están definidos hoy cómo zonas de rezago, pero el caso más extremo son aquellos territorios definidos cómo zona de sacrificio.

La realidad de los “no lugares” es una que la Universidad de O’Higgins, institución estatal con vocación regional y carácter nacional e internacional, no quiere obviar. Por ello, está en la búsqueda constante de alternativas para contrarrestar la injusticia territorial estructural, que redunda en décadas de retraso en bienes, servicios y sobre todo calidad de vida y desarrollo humano al cual se ven enfrentadas las comunidades estadísticamente no significativas.

¿Los desafíos? Una alternativa es realizar estudios que generen datos que permitan a las autoridades visualizar las problemáticas locales y justificar inversiones focalizadas en disminuir las brechas generadas por la invisibilización estadística, conjuntamente, se puede proponer y colaborar en la implementación de nuevas metodologías de muestreo estadístico que no permitan la desaparición virtual de estas comunidades tanto a nivel local, regional y nacional. Por otro lado, que se considere la incorporación de metodologías cualitativas en el diseño y asignación de las políticas públicas.

Un avance, sin duda, es poder identificar la raíz del problema de inequidad territorial, totalmente técnico, y buscar soluciones para contrarrestar sus consecuencias y así tener políticas públicas humanamente significativas.

Tareas que generan un compromiso desde la academia, pero que también deben contar con el respaldo y apoyo de la sociedad en su conjunto, donde la autoridad pública debe estar presente.

Pilar Mansilla

Directora Campus Colchagua

Universidad de O’Higgins