Gisella Abarca

Este martes, la región anotó 154 nuevos casos de Covid 19 a sus listas, manteniendo 1.348 personas con el virus activo en O’Higgins, una situación que tiene preocupado al Seremi de Salud, Pablo Ortiz quien se mantiene ocupado en controlar el virus que amenaza con continuar su expansión en esta tercera ola.

En esta línea, la autoridad sanitaria recordó “Tuvimos el primer gran brote en junio del 2020 donde llegamos a tener más de 450 casos en un solo día y 1.980 casos activos totales en un día; al final del año pasado, se produjo un descenso importante entre octubre- noviembre donde se hablaba de un segundo brote para mediados de enero, situación que sucedió a nivel nacional y en nuestra región el peack fue el 20 de enero donde tuvimos 1.276 casos activos. En febrero, las primeras tres semanas tuvimos un descenso en los casos respecto al mes de enero y llegamos a tener 883 casos activos totales, estábamos contentos pero expectantes respecto a marzo, sabíamos que este mes se podía generar un nuevo brote que sería el tercero”, expone la autoridad sanitaria.

En esta línea, apunta que en la región la última semana de febrero y la primera de marzo hubo un incremento constante de casos “la primera semana de marzo llegamos a tener 1.470 casos activos, un aumento muy rápido en 14 días, al igual que el país”, sostuvo Ortiz.

Agregando que “este miércoles estamos informando 154 casos, el martes de 171 casos y se visualiza un nivel de contagio que no va tan en el alza, sino que se está estabilizando; pero estamos muy preocupados porque las últimas dos semanas hemos tenido un aumento constante de contagiados”.

En la misma senda, el Seremi de Salud, comentó que la positividad – que es la confluencia de consultas de urgencia en personas con síntomas y la búsqueda activa de casos- aumentó “se nos alteró la tasa de positividad. En enero tuvimos una positividad del 6,8%; febrero terminamos con un 7,9%; y en estos primeros 9 días de marzo, tenemos una positividad promedio de 10,4%, lo que demuestra que hay mucha carga viral, el virus está vivo, latente y circulando, por eso el llamado a la gente a cuidarse, a usar mascarilla, a mantener distancia y a lavarse las manos”.

“LOS BROTES SON INTRADOMICILIARIOS”

Insistiendo que el autocuidado es la clave para el cuidado ante el coronavirus, el Seremi de Salud de O’Higgins reveló que durante este período estival, el virus se ha diseminado por contagios en círculos familiares “en febrero tuvimos 28 brotes que fueron intradomiciliarios -22 fueron familiares-; es decir, la gente se enfermó en su propia casa, con su propia familia, particularmente los fines de semana donde hubo relajo en los protocolos sanitarios”, subrayó Ortiz.

Agregó que “al 10 de marzo, en la región tenemos 19 brotes activos, hay una circulación del virus que afecta las tres provincias, donde el 60% son brotes intradomiciliarios. Las personas no se están enfermando en sus trabajos, se están enfermando en sus propias casas, en reuniones con amigos y parientes”, insistió el seremi destacando que dentro de estos brotes no existe ninguno que se haya producido dentro de algún establecimiento educacional.

¿CUARENTENA PARA RANCAGUA?

Esta semana ha aparecido el fantasma de una posible cuarentena para Rancagua por los malos índices de contagio que presenta la capital regional, si bien la autoridad sanitaria reconoce que la ciudad ha aumentado en casos, hay otras comunas que mantienen a Ortiz preocupado, ya que presentan tasas de incidencia muy elevadas.

“Rancagua en este minuto al igual que la Región ha aumentado sus casos, tiene una tasa de incidencia de 124 por cien mil habitantes. La tasa de incidencia promedio de la región es de 136 por cien mil habitantes; por lo tanto, es una tasa de incidencia que está en un segmento medio, no está en una situación tan alarmante como otras comunas de la región que nos mantiene mucho más preocupados como Rengo, Pichilemu, Navidad, comunas que están en situación peor, con tasa de incidencia sobre 800 por cien mil habitantes”, declaró Ortiz.

Y es que hasta este martes, Rancagua con 270 mil habitantes presenta 329 casos activos y Rengo con 65 mil habitantes, tiene 112 casos activos “a nivel de tasa está más complicado Rengo que Rancagua, misma situación que San Fernando”, expuso el Seremi de Salud.

Ortiz agregó “Rancagua está resistiendo, ha hecho un trabajo muy importante en cantidad de PCR, en búsqueda activa de contagiados, en fiscalización que se hace en los centros de concentración urbana y eso ha dado resultados. Hoy no se ve que Rancagua esté tan grave como estuvo en el primer peack de la pandemia”.

En este contexto consultamos a la autoridad sanitaria si la capital regional podría o no retroceder a cuarentena total, a lo que la autoridad sanitaria respondió “esa decisión no la tomamos acá, es una decisión que la toma una mesa central de Covid que está compuesta por expertos y la estrategia Paso a Paso es preventiva y proactiva; y se coordinan muchas variables no solamente la cantidad de contagiados o la tasa de positividad, y a veces tiene que ver con el nivel de contagio que se visualiza en las comunas que están al alrededor. No puedo anticipar nada sobre dediciones que toma la mesa central el día que corresponde (lunes- jueves)”, finalizó.

Seremi aseguró que existen fiscalizaciones rigurosas y permanentes

Respecto a la falta de fiscalizadores denunciada por la Presidenta del Colegio Médico, Lesli Salvatierra, el alcalde de Rancagua y la comunidad, el Seremi de Salud, Pablo Ortiz fue enfático en exponer que “Hay distintos tipos de fiscalizaciones que actúa de manera preventiva en lugares que son focos de riesgo, eso ha estado muy activo y nosotros hemos tenido fiscalización en el mercado, metro tren, empresas, en supermercados, mall, colegios, todo eso se lleva a cabo de manera muy rigurosa y permanente”.

Ortiz agregó que en la Seremi de Salud “tenemos 90 funcionarios municipales en comisión de servicio para la autoridad sanitaria, lo que permite que esos funcionarios puedan fortalecer las fiscalizaciones en sus comunas bajo las competencias que tiene la Seremi de Salud”.

La autoridad sanitaria explicó que “también hay otro nivel de fiscalización que se refiere a la presencia de policías y Ejército para resguardar circulación en toque de queda y cuarentenas, conversamos con el General Amengual de tal manera que eso sea una realidad que permita tener el control. Estas últimas dos semanas, el General ha dispuesto mayor contingente de personal para producir un control que sea más eficaz y ha habido muchos detenidos y se han sumariado personas por circular en horarios que no corresponde”

No obstante la autoridad sanitaria fue majadero en recordar que la más efectiva fiscalización es la que hace cada uno “la mejor fiscalización es la que hace cada persona de sí mismo, porque si salgo en fin de semana de cuarentena a una reunión social, no necesito un fiscalizador que me pase un sumario sanitario; mi llamado es a que las personas tengan responsabilidad, conciencia y respeto por los demás”.

A fines de esta semana se sabría cuándo se vacunan los Bomberos

Respecto al desarrollo de la inoculación por Covid 19 en la región, el Seremi de Salud, Pablo Ortiz comunicó que ya existen 292.649 vacunas administradas, con una cobertura del 29,9%, donde el promedio nacional es de 27,5%, “nuestro nivel de cobertura es superior al nacional, hemos andado muy bien, muy eficiente, tenemos 35 vacunatorios abiertos en la región”.

Informó que esta semana se culmina con la segunda dosis de los adultos mayores “ellos han sido muy disciplinados y tienen una cobertura de sobre el 84%, ha sido un éxito total, uno de los primeros a nivel nacional como región”.

Consultado respecto de cuándo Bomberos podrían entrar a ser vacunados, expuso “estamos revisando con el Ministerio de Salud respecto al personal que trabaja vinculado a la realidad comunitaria como recolectores de basura y Bomberos, posiblemente vamos a tener alguna noticia a fines de esta semana, se está viendo región a región de acuerdo a la realidad que se tiene con el stock de vacunas, con el éxito de grupo objetivo, ellos están clasificados en la prioridad 1E, nos estamos acercando a pasos crecientes a esa prioridad, creo que prontamente ellos van a ser vacunados”.