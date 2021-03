Este sábado 27 de las 33 comunas de nuestra región estarán en cuarentena, por estar en fase 1 que dicta confinamiento total o en fase 2 donde se indica que los fines de semana debemos quedarnos en casa.

Solo los habitantes de Codegua, Mostazal, Lolol, Pumanque, Marchigüe y Graneros podrán salir de sus hogares sin permiso y no se descarta que antes de que termine marzo nuevas comunas puedan retroceder a fase 1, así lo indican el aumento de los casos positivos de covid-19, además del fuerte estrés que está soportando la red asistencial de salud.

El anuncio que hizo ayer el Ministerio de Salud, en todo caso, no debería sorprendernos. Lo veníamos advirtiendo hace semanas mediante distintos reportajes y artículos de opinión. Si no se toman medidas a tiempo para frenar la expansión del virus, el efecto podría ser devastador, sobre todo para la atención hospitalaria, es que pese a la esperanza que nos da la vacuna el virus sigue presente y no solo enferma, mata. Al mismo tiempo por cansancio, por considerar que el peligro pasó o por cualquiera otra razón el relajo es evidente.

Lamentablemente estas necesarias medidas repercutirán en nuestra economía local, nuestro comercio está reventado, con miles de pequeños empresarios y empleados desesperados por la situación.

Es indudable que el manejo de esta crisis sanitaria supone una problemática cultural y social, donde las conductas colectivas han condicionado negativamente la evolución de la pandemia. Sin desconocer los errores que al mismo tiempo se han cometido desde nuestras autoridades donde seguimos insistiendo en la necesidad urgente de que a nivel local se tenga mayor flexibilidad para tomar determinaciones que la realidad territorial dicte y no esperar las instrucciones de Santiago.

Mientras tanto, daríamos un gran paso si cada uno de nosotros entendiéramos que ha llegado la hora de la solidaridad y de la cooperación, de revisar valores, prioridades y prácticas, sobre todo en los espacios domiciliarios, donde se ha demostrado que están ocurriendo los mayores contagios.

El asunto hace rato dejó de ser de camas UCI y ventiladores mecánicos, es de comportamientos generales y de autocuidado, y no verse en la necesidad del encierro con todos los dolores que esta medida trae asociados.

Luis Fernando González V.

Sub Director.