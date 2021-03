Gracias a la línea de Fortalecimiento a Establecimientos de Educación para Personas con Discapacidad, de Senadis, es que 70 niños y niñas del Colegio Ave Fenix de la comuna de Rancagua recibieron un tablet que permitirá ayudarlos en su educación a distancia.

Así lo destacó el director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Kristian Jahn, quien junto a la seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro y la presidenta de la Fundación Ave Fenix, Laura Cabello, encabezó la ceremonia de entrega de esta tecnología, que se realizó en dependencias de esta última fundación, donde además participaron padres y apoderados del Colegio beneficiado.

“La pandemia nos obligó a todos a adaptar nuestros programas, y es por ello que línea de Fortalecimiento a Establecimientos de Educación pudo financiar dos proyectos de escuelas especiales en la Región, uno de ellos de Ave Fenix de Rancagua y el otro de Acuarela te Acoge de Nancagua, consistente en proyectos similares con la entrega de tecnología para acercar a los niños y niñas a una nueva modalidad de tele educación. Sabemos que no es lo mejor, que se necesita de clase presencial, pero cuando no se puede, tenemos que entregar las herramientas para que los niños y niñas no se atrasen en su educación, y para que los padres y apoderados cuenten con herramientas de tecnológicas para apoyar dicho proceso”, dijo el director regional de Senadis.

En esta misma línea, la seremi Mónica Toro destacó que “como Ministerio de Desarrollo Social Familia tenemos la gran misión de ayudar a las familias con más dificultades, y que se les hace la vida más difícil. Estamos viviendo momentos muy complejos, y poder entregar esta tecnología para que los niños y niñas puedan avanzar en su proceso de educación a distancia, nos alegra mucho porque no queremos que nadie se nos quede atrás. Agradecemos la posibilidad que nos entregan para poder ayudarlos y valoramos el trabajo que realiza la Fundación en favor de la inclusión”.

Paola Toledo, mamá de Ema Vidal, agradeció “todo el apoyo que hemos recibido por la Fundación, y Senadis, ya que lo pasamos muy mal el año pasado con el internet, dado que no nos manejábamos mucho con la tecnología, ni menos con el zoom, pero logramos salir adelante con nuestros hijos. Ahora han estado bien, más tranquilos, pero necesitamos un poquito más para salir adelante”.

De igual forma, Karina Manriquez, mamá de Damián Muñoz dijo que “estoy muy agradecida también por esta entrega. Somos un grupo de apoderados que vivimos un proceso muy complicado el año pasado, pero nos conocimos y aprendimos a conocer nuestra fortaleza y debilidades. Tenemos un gran desafío con la entrega de esta herramienta tecnológica, así que muchas gracias.

Finalmente, Laura Cabello explicó que “este es un proyecto que nace de la necesidad de buscar tecnologías para el apoyo de los chicos y chicas en su proceso de educación en el contexto de pandemia. Esta financiado por Senadis y la idea es hacer una continuación desde el hogar, virtual, ya que fue una falencia que tuvimos el año pasado. Estamos muy agradecidos ya que nos permitirá mantenernos conectados con niños y niñas de kínder a sexto básico, la mayoría de ellos tiene trastorno del espectro autista y diagnostico de síndrome de down, lo que es una doble barrera el tema de la tecnología y el superar las barreras de la discapacidad”, culminó.