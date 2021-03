Fernando Ávila F

Por segundo día consecutivo carabineros de la comuna de Rancagua, específicamente de la Primera Comisaría logró la detención de un grupo importante de personas quienes se encontraban al interior de una cervecería. Según lo informado por la policía, a eso de las 23:25 de la noche carabineros llegó hasta calle Millán Nº 649, donde se fiscalizó la cervecería, “La Bluseria”.

Carabineros procede a tocar la puerta local que estaba cerrada, saliendo a atender quien la administra, M.E.G.T, de 38 años de edad, percatándose personal policial que al interior del local había más de 70 personas, procediendo carabineros a la detenerlos en su totalidad, por el no cumplimiento al cierre del local en el horario que correspondía, así como no cumplir con el aforo permitido al interior del recinto.

Los detenidos, que finalmente fueron 79, infringieron el Artículo 318 del Código Procesal Penal, quedando todas apercibidas al artículo 26 del Código Procesal penal, mientras que el administrador del local pasó al respectivo control de detención donde el Juzgado de Garantía de Rancagua no hizo lugar por ahora a medidas cautelares, dando un plazo de investigación de 60 días.

Se fijó nueva audiencia para uno de los detenidos el día 8 de abril, a las 09 horas.

Se informó que los detenidos entre hombres y mujeres son todos mayores de edad, indicándose que una vez que cada uno de los participantes fueron identificados, una segunda persona de sexo masculino, identificado como C.R.C.A, también pasó a la audiencia de control de detención por mantener una orden vigente por el delito de propiedad intelectual del Juzgado de Garantía de Rancagua.