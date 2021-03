El obispo emérito de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, cumplió el pasado 12 de marzo, 55 años de ordenación sacerdotal.

Monseñor Goic nació en Punta Arenas el 7 de marzo de 1940. Es hijo de inmigrantes croatas y el menor de cuatro hermanos. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Concepción y en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. Siguió cursos de profundización teológico-pastorales en la Abadía de San Andrés en Brujas, Bélgica, entre los años 1975 y 1976. Fue ordenado sacerdote el 12 de marzo de 1966 en Punta Arenas.

En una entrevista de Revista Rumbos, él señaló -en relación a su vocación sacerdotal- que “cuando tenía 19 años y pensaba seguir en la universidad estudiando ingeniería, sentí este llamado y he sido muy feliz, en medio, por supuesto, de las dificultades que la vida nos presenta, pero en clave de fe lo importante es estar donde Dios quiere que uno esté. Yo siento que Dios quería para mí esta vida, esta vocación”.

Por lo tanto, señaló, “invitaría a los jóvenes a descubrir qué es lo que Dios espera de ellos, y si sienten las señales que Dios les pueda manifestar para que sigan este camino: entregar su vida en el sacerdocio, háganlo con decisión, con alegría, con voluntad, porque van a ser felices en ese camino que Dios ha dispuesto para ellos”.

Asimismo, en sus bodas de oro, el año 2016, el obispo emérito dijo: “Siempre en la vida de un ser humano cumplir 50 años de matrimonio o en el caso mío de sacerdocio es una fecha de profunda significación, y la primera palabra es sin duda de profunda gratitud a Dios, que a pesar de la fragilidad de la vida de uno, me ha dado la gracia para mantenerme fiel a este llamado que me hiciera cuando era un hombre joven. Dar las gracias también a todos los rostros de hombres y mujeres, desde Punta Arenas, luego en Concepción, Talca, Osorno y ahora en la Región del Libertador, que me mostraron algo de la bondad y del amor de Dios. Siempre he sostenido la importancia que tiene para una ordenación sacerdotal el apoyo sincero, transparente y veraz de los hermanos en la fe, que se preocupan de ayudarlo a uno a hacer lo que está llamado a hacer: sacerdote de Cristo”.

En esa oportunidad enfatizó: “En mi vida sacerdotal he recibido tanto de tantas personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, que me han mostrado con su propia fe y compromiso, la fidelidad de Cristo y al Evangelio”.

Monseñor Goic siempre se ha mostrado agradecido del Señor por su vocación, por ello y por este nuevo aniversario 55 de su ordenación, oremos por él y por su fidelidad a Dios.