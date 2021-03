Es bastante probable que Rancagua entre en cuarentena en los próximos días, por lo pronto la gran mayoría de las comunas de O´Higgins este domingo se encuentran confinadas, por estar en fase 1 o en fase 2.

Sin embargo, los especialistas advierten que los comportamientos individuales pueden ser más importantes que las acciones gubernamentales. Lavarse las manos por 20 segundos frecuentemente, evitar tocarse los ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos, evitar el contacto con personas probablemente infectadas, además del rápido autoaislamiento (en casa, ante sospechas de tener el virus) son medidas simples que nos protegen, reducen los contagios y evitan la saturación de centros de salud que así pueden atender los casos graves que efectivamente requieren asistencia médica.

A esto se suma un cierto bombardeo mediático, a lo que se suma un real miedo a lo desconocido. Por lo mismo es necesario mantener la calma, no caer en pánico y más que nunca ser extremadamente cautelosos con las informaciones que replicamos en nuestras redes sociales para no hacernos inocentes cómplices de la propagación de informaciones falsas, o enfoques seccionalitas que solo generan más miedo cuyas consecuencias (del miedo) no podemos predecir.

Ya llevamos un año de pandemia, estamos entrando a un nuevo peack. Pero a diferencia del año pasado al menos los números son más reales ya que se están realizando miles de testeos al día y los resultados están relativamente rápido, no como en junio donde gran parte del desastre que vivió nuestra región fue culpa de los más de 14 días de demora que había en la entrega de los resultados de los pcr.

Lo cierto es que la probable nueva cuarentena en Rancagua o la que ya viven varias comunas de nuestra región y del país además traen consigo graves problemas económicos

Sectores como la construcción, el comercio, el turismo y la industria manufacturera están seriamente amenazados, si bien se valoran los nuevos anuncios del gobierno, no es suficiente.

Los bancos por ejemplo de mutuo propio el año pasado postergaron el cobro de créditos ante la nueva realidad que vivíamos, una medida similar hoy sería muy bienvenida especialmente pensando que muchos gracias a nuevos créditos han sobrevivido a la pandemia.

Pero todo lo anterior es insuficiente, no estamos hablando de las grandes empresas que tienen las espaldas para aguantar, o las micro empresas que dado su tamaño más fácilmente pueden levantarse o tienen una amplia batería de apoyos estatales. Estamos hablando de las empresas que tienen 20 trabajadores, o incluso 100, de las muy grandes para ser pequeñas y muy pequeñas para ser grandes. Donde existe una gran inversión, pero donde si se ven obligados a cerrar, difícilmente podrán nuevamente levantarse, transformándose esto en cuantiosos empleos destruidos.

Este es un problema que no sólo se ve a nivel empresarial, sino también a nivel personas o social. La clase media debe subsistir sin los medios de los más ricos y sin los apoyos de los más vulnerables. La clase media necesita más que nunca de apoyos para sobrevivir estos tiempos de pandemia.