En Chile, el 58% de las empresas de turismo no posee una página web, y del total que sí la tiene, (42%), un 79% no realiza ventas online. Es decir, casi la totalidad de la industria del turismo no está aprovechando las ventajas que ofrece la digitalización, según un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el 2018.

Conscientes del impacto económico que ha tenido la pandemia en el país, el 2020 la Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Corfo crearon el programa SIGO Turismo Tecnología, dirigido a todos los actores de la industria: dueños, guías, trabajadores independientes y dependientes, que sean chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en Chile y el que reabrirá sus inscripciones hasta el 19 de marzo, en www.becacapitalhumano.cl

El objetivo es aprender a cómo actualizar y posicionarse en la web, elaborar campañas Google Ads, fidelizar y vender sus productos y transformarse al mundo digital, entre otras habilidades del mundo online, para terminar el curso con un Kit de marketing digital y comercialización online para la empresa.

Cerca de 700 empresas participaron de este programa el año pasado, motivando así a la industria a nivel nacional, y entregando herramientas que hoy ayudan a mejorar la visualización de sus negocios, a través de asistencia técnica.

Este año Corfo entregará 300 becas para el segundo ciclo del SIGO Turismo Tecnología, una gran oportunidad y aporte a la reactivación, competitividad y digitalización de la industria, sector que contribuye significativamente en la generación de empleo a nivel nacional.

“El turismo es uno de los sectores más golpeados por los efectos del COVID 19, y es una industria que genera numerosos empleos y oportunidades a lo largo de Chile, por lo que es necesario aportar en su reactivación. Destacar también que la región de O’Higgins ha aumentado el número de visitantes, considerando que es cercana a la Región Metropolitana y están cumpliendo con los protocolos sanitarios, es por esta misma razón que la capacitación y adopción de competencias digitales, es tan necesaria para potenciar el crecimiento y desarrollo de las empresas de este sector, es por ello que los invitamos a inscribirse a estas becas”, indicó Emiliano Orueta, director regional de Corfo O’Higgins.

La directora (s) de Sernatur, María Soledad Merino, destacó la importancia de entregar herramientas tecnológicas como ésta, necesarias para la comercialización digital y posicionamiento online en mipymes del negocio turístico y enfatizó que “SIGO Turismo Tecnología además de ser un instrumento de apoyo en este contexto de pandemia, permite reducir las brechas en materia de alfabetización digital en el sector y enfrentar de mejor manera los nuevos escenarios”.

SIGO TURISMO TECNOLOGÍA

Este programa es impartido por la OTEC “Tu Clase, Tu País” y contará con clases en vivo de 51 horas, micro cursos y asistencia técnica, donde los participantes podrán desarrollar y fortalecer las competencias para implementar y gestionar acciones de comercialización digital en sus negocios turísticos.

SIGO Turismo Tecnología está dirigido a todos los actores de la industria: dueños, guías, trabajadores independientes y dependientes, que sean chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en Chile.

Para acceder al curso, los interesados deben postular hasta el 19 de marzo en www.becapitalhumano.cl y podrán optar a una de las 300 becas con un cofinanciamiento del 90%, donde los seleccionados sólo pagarán una matrícula de $30.395 pesos. Los beneficiarios que egresen y aprueben la evaluación final obtendrán la distinción SIGO de Sernatur.