Un porcentaje de funcionarios vacunados que supera el 88 % del total, ha logrado el Plan de Vacunación COVID-19 implementado por el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO), que comenzó el pasado lunes 18 de enero con la inoculación del personal de la Unidad de Paciente Crítico (UPC).

De acuerdo a la información entregada por la Dirección del principal establecimiento de salud regional, hasta la jornada del 11 de marzo se había alcanzado un 85,9 % de funcionarios vacunados con dos dosis, y un 88,5 % contando a los estudiantes en práctica y el personal de empresas externas que cumplen funciones al interior del centro de salud, lo que corresponde a un total de 3 mil 304 trabajadores inoculados.

“Para esta Dirección fue un objetivo tener una vacunación altísima de su personal. Para ello, hicimos todas las gestiones. Tuvimos el apoyo de la Seremi de Salud y el Minsal, que nos proveyeron en primera instancia la vacunación para casi todos los funcionarios. Esa es la manera de proteger a nuestros trabajadores de este virus, ayudar que no se enfermen de forma grave y así responder la sobrecarga de la segunda ola”, indicó el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard.

La coordinación del Plan de Vacunación COVID-19 en el Hospital Regional se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión del Cuidado. Para ello, se establecieron ocho puntos de vacunación durante las semanas del 18 de enero y 8 de febrero, en que se vacunó con Pfizer-BioNTech al 73 %. Tanto en este grupo, como en el resto de los inoculados con Sinovac, se hizo hincapié en el respeto de aforos.

“Fue un proceso ordenado. Capacitamos a funcionarios de diversos servicios, enfermeras, TENS, OFAS y auxiliares, todos con tareas muy importantes. Empezamos el 18 de enero con las primeras dosis de Pfizer-BioNTech y en febrero iniciamos con Sinovac. Todavía estamos vacunando a trabajadores que estaban con vacaciones, licencias, permisos, o que en primera instancia no quisieron vacunarse”, señaló la subdirectora de Gestión del Cuidado del HRLBO, María José Orellana.

Además, la enfermera agregó que “era un proceso exigente, porque teníamos plazos que cumplir ya que la primera vacuna (Pfizer-BionTech) venía con un tiempo que no podíamos exceder. Fue un proceso limpio. La comunidad hospitalaria estuvo bien, no tuvimos casos de efectos graves. Hay que agradecer a los funcionarios que estuvieron liderando cada punto de vacunación, sin ellos esto no habría sido posible”.

Por último, la máxima autoridad del hospital agradeció la participación de todo el personal en este logro. “Para nosotros, el hecho que se haya efectuado la vacunación de forma tan temprana, y que el personal haya respondido, es manera de mucho orgullo. Actualmente, seguimos vacunando, por lo que el porcentaje va a subir. Ojalá Chile llegue a tener estos números y esta enfermedad deje de ser un problema sanitario tan importante”, finalizó el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard.