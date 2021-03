Estimados políticos,

¿Por qué no se congelan el sueldo durante un año completo?

Si los sobrevivientes que vamos quedando del rubro pudimos, ¿por qué ustedes no dan el ejemplo y hacen lo mismo? ¿Y si no? ¡¡Bueno entonces déjennos trabajar!!

¿Hasta cuándo nos meten la mano al bolsillo?

¿O ustedes no más tienen hijos y familias que mantener?

No estamos pidiendo nada regalado, solo trabajar. Seguro el rubro gastronómico no paga arriendo, no paga dividendos el transporte es gratis y así podría seguir…

Si vamos a limitar a algunos, entonces que sea pareja la cosa por que mientras los malls siguen abiertos y los GYM y bares cerrados se contradicen solos. ¿O el COVID es selectivo?

¿Existe algún Paper que demuestre científicamente que el COVID se contagia menos por poner un toque de queda a las 22 horas y cerrar los restaurantes a las 20 horas?

Si cierran los bares, ¿no estarán fomentando que las personas se reúnan más en las casas y las fiestas clandestinas? Siendo que ustedes mismos salieron a explicar que el 80% de los contagios era dentro de las casas por que se relajaban y no usaban mascarilla ni distancia? ¡¡ENTONCES SE CONTRADICEN DE NUEVO!!

Pagamos patentes para no usarlas, pagamos contribuciones y los locales están cerrados,, pagamos imposiciones y los trabajadores están suspendidos. El mundo al revés.

Mathias Pozo

Empresario gastronómico