El Covid-19 sigue golpeando duramente a las diversas familias de nuestro país. De seguro, más de algún lector sufrió la pérdida de un ser querido o se contagió con este virus. Al respecto, los pronósticos no son para nada alentadores, ya que el Minsal vaticina cifras de contagio superiores al año pasado en el mismo período. Sin embargo, aún sigue en pie la posibilidad de llevar a cabo las votaciones en abril próximo.

Llamar a votar a la población en un escenario donde los contagiados van en ascenso, no solo es una irresponsabilidad, sino que también pone en tela de juicio a quienes postulan a diferentes cargos. Tal como elecciones anteriores, los candidatos se esmeran en capturar votos haciendo un sinfín de maniobras, como sacarse fotos junto a dirigentes o figuras locales icónicas, visitar a adultos mayores y mostrarse partidarios de múltiples temas que llaman la atención de las masas. En fin, son capaces de utilizar diferentes “estrategias” para generar cercanía con sus potenciales votantes. Como factor común, en las campañas buscan dar a entender la preocupación por lo que llaman “su gente”, no obstante, esta pandemia desenmascaró aún más a los candidatos, al evidenciar el profundo egoísmo y utilitarismo que los rige, pues no han sido capaces de unirse para solicitar al Servel que, por el bien de la población a representar, desean postergar las elecciones hasta llegar a un escenario donde resulte menos peligroso asistir a los establecimientos de votación. Dicho esto, queda la incógnita: ¿Los candidatos, verdaderamente, velan por las personas, o solo las están utilizando para saciar su sed de poder, independientemente de si se contagian o no?

Representar es trabajar activamente con, para y por el pueblo, empero, con esta postura de: “esperaremos lo que diga el Servel”, se comprueba que, a nivel general, nuevamente se postulan candidatos poco o nulamente activos, perpetuando así el Chile reactivo, carente de iniciativa y sin una cultura preventiva, en este caso, vinculada con los posibles contagios y eventuales muertes si han de llevarse a cabo las elecciones. En definitiva, llamar a votar en pleno rebrote deja en claro lo siguiente: Cada candidato expone la vida y salud de sus votantes solo para intentar resultar electo.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho