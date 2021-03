Gisella Abarca

Con los indicies más altos en lo que va de esta pandemia a nivel nacional, realidad que se replica en nuestra región donde este martes fueron informados 302 nuevas personas contagiadas de Covid 19, con 1.589 personas contagiantes del virus, es que el Colegio Médico liderado por la doctora Lesli Salvatierra sostuvo:

“Estamos en una situación crítica con un aumento mucho mayor comparado a la misma fecha del año pasado. Primero dice el Seremi (de Salud) que Rancagua no estaba tan mal en comparación a otras comunas, pero estamos viendo día a día que todas las comunas de la región están igual de mal, por lo que creemos que ninguna de ellas debería estar en fase 3, todas deberían estar en fase 2 para disminuir los casos a fin de evitar la diseminación del virus con las comunas aledañas”, dijo Salvatierra.

En nuestra región actualmente cinco comunas se mantienen en el paso 3 de Preparación del plan Paso a Paso como lo son Mostazal, Graneros, Codegua, Marchigue y Pumanque, comunas que a juicio de la gremialista deberían estar en el paso 2 “esas deberían pasar a Transición como medida precautoria y así evitar situaciones de mayor contagio de las otras comunas por la movilidad de las personas y terminar en definitiva retrocediendo a cuarentena”, argumentó Salvatierra.

SOLICITAN ENDURECER LAS MEDIDAS Y MÁS FISCALIZACIÓN

Y es que según explica la Presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, el gremio estima que la cuarentena es una medida muy restrictiva, que si bien busca bajar los contagios, afecta a la economía y a la salud mental de la ciudadanía, a lo que se agrega que muchas personas tienen permisos para salir durante las restricciones, lo que no la hace factible como medida “Retroceder a cuarentena de fase 1 sin haber suficiente fiscalización y sin tener medidas efectivas, no van a dar los efectos deseados, porque las personas están cansadas y no vamos a tener un resultado óptimo”.

Es por esto que el Colegio Médico Regional en voz de la Dra. Salvatierra expone que se hace imperativo revisar el retorno a clases y sus protocolos, así como adecuar el plan Paso a Paso y los cambios que éste tuvo durante la temporada estival, donde el gremio aconseja a las autoridades que como medida preventiva se debieran mantener a las comunas en el Paso 2 endureciendo las medidas, “Es importante que las autoridades sigan endureciendo algunas medidas, como restringiendo el aforo en mall, supermercados, transporte público y todo lugar que congregue a un número importante de personas”, a lo que agrega “mayor fiscalización, que es lo ideal”.

¿OTRAS COMUNAS A CUARENTENA?

En O’Higgins el jueves tendremos ocho comunas en cuarentena total – Rengo, Pichilemu, Las Cabras, Palmilla, Navidad, Nancagua, San Fernando, Peumo y Pichidegua, consultada si a esas comunas se podrían sumar otras, la Presidenta del Colegio Médico de O’Higgins fue enfática en responder “si, indudablemente vamos a tener más comunas si seguimos en este mismo sistema”.

Con todo, marzo podría quedar en el registro superando su propio record siendo el mes con más comunas en confinamiento total en O’Higgins; no obstante, Salvatierra agregó “y todavía nos quedan los días de Semana Santa que se vienen (2, 3 y 4 de abril) y eso es aumentar los números si no tenemos un adecuado control ahora”, subrayó.

Agregó que “es importante recalcar que, aunque seamos uno de los países líderes en vacunación, aún no se obtiene la inmunidad de rebaño, sólo cerca del 5% de la población ha recibido la segunda dosis; por lo que, bajo el punto de vista científico, es precoz anunciar que ya se están viendo los resultados de ésta”, punto que hay que destacar teniendo en cuenta que en la región este martes las autoridades señalaron que hay 266 personas hospitalizadas por Covid 19.

Es por esto que el Colegio Médico Regional llama al autocuidado, apelando a la responsabilidad y compromiso de toda la ciudadanía para bajar los altos índices de contagios por Coronavirus; y es que a su juicio no hay un número mayor de fiscalizadores, que permita se cumplan algunas normas; por ende, el seguir manteniendo los protocolos básicos del distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla y alcohol gel son una excelente y comprobada manera de evitar contagios.

NUEVOS CASOS COVID 19 EN LA REGIÓN

Rancagua: 69 Casos

San Fernando: 57 Casos

Santa Cruz: 18 Casos

Rengo: 15 Casos

Palmilla: 13 Casos

Chimbarongo: 11 Casos

Pichidegua: 9 Casos

Pichilemu: 8 Casos

Graneros: 8 Casos

Olivar: 8 Casos

San Vicente: 8 Casos

Machalí: 7 Casos

Malloa: 7 Casos

Chépica: 6 Casos

Las Cabras: 5 Casos

Nancagua: 5 Casos

Codegua: 4 Casos

Peumo: 4 Casos

Placilla: 4 Casos

Doñihue: 3 Casos

Litueche: 3 Casos

Coltauco: 2 Casos

Mostazal: 2 Casos

Paredones: 2 Casos

Peralillo: 2 Casos

Quinta de Tilcoco: 2 Casos

La Estrella: 1 Caso

Lolol: 1 Caso

Requínoa: 1 Caso

Otras regiones: 4 Casos

Sin notificar: 13 Casos

PERSONAS CON COVID EN OHIGGINS

En cuanto a la cantidad de personas con la patología del Covid 19 activo, en la región hasta este martes existían 1.589 que son contagiantes del virus.

Rancagua: 366

San Fernando: 266

Rengo: 102

San Vicente: 68

Chimbarongo: 66

Machalí: 62

Olivar: 52

Santa Cruz: 52

Nancagua: 52

Pichilemu: 51

Graneros: 44

Pichidegua: 42

Chépica: 38

Las Cabras: 35

Doñihue: 29

Peumo: 27

Coltauco: 26

Mostazal: 25

Navidad: 25

Requínoa: 25

Palmilla: 25

Malloa: 20

Placilla: 18

Quinta de Tilcoco: 18

La Estrella: 12

Litueche: 11

Codegua: 8

Paredones: 6

Peralillo: 6

Coinco: 5

Lolol: 5

Marchigue: 2