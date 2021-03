Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al imputado por conducción en estado de ebriedad, homicidio frustrado de carabinero de servicio, huir del lugar sin prestar auxilio y poner en peligro la salud pública, hechos perpetrados el pasado sábado 6 de marzo, en control policial en la comuna de Machalí.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada el 7 de marzo por el Juzgado de Garantía de Rancagua. Se indicó que “teniendo presente el número de delitos por los que ha sido formalizado el imputado, la dinámica de los hechos y aun cuando se estimara que eventualmente no existen presunciones fundadas respecto de la perpetración del delito de homicidio frustrado, cabe recordar, que la propia defensa reconoce que los hechos configurarían el delito de lesiones graves, el que por haberse cometido respecto de un funcionario de carabineros en el ejercicio de sus funciones, puede configurar el delito previsto en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, que se encuentra sancionado con una pena de crimen, todo lo cual justifica mantener la medida de prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Garantía, al ser patente la concurrencia de todos los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal”, razona el tribunal de alzada.

Se agrega que “por lo anterior y lo dispuesto en los artículos 140 y 360 y siguientes del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 7 de marzo de2021, dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua,”, concluye.

LOS HECHOS

Cerca del mediodía del sábado 6 de marzo, un capitán de Carabineros que estaba de servicio se dispuso a controlar un Mercedes Benz que pasaba por la calle Tarapacá, en Machalí, comuna que durante los fines de semana está en confinamiento por encontrarse en la Fase 2 del plan Paso a Paso.

El vehículo evadió el control y se dio a la fuga por la calle Arturo Prat, donde pasó incluso por el frente de la Subcomisaría de Machalí. Luego huyó por la Avenida San Juan hacia el poniente. Allí comenzó la persecución.

A la altura de un supermercado en la “Curva de la Muerte”, los uniformados intentaron detener la huida del automóvil, sin éxito. El conductor escapó con peligrosas maniobras, incluso subió a una ciclovía. Fue en ese momento que atropelló a uno de los carabineros, mientras otro desenfundó su arma de servicio y propinó una serie de balazos al vehículo.

Sobre la identidad del imputado, durante la audiencia de formalización la defensa solicitó que esta no fuera difundida, situación a la que el Ministerio Público no se opuso, siendo aceptado por el juez. Por lo tanto cumpliendo la orden del tribunal no podemos dar a conocer la identidad del imputado, solo señalar su dos primeras iniciales SM.