Por mucho que los chilenos alguna vez nos hayamos creído los “ingleses de Latinoamérica” no podemos nunca olvidar la segunda parte de esa acepción. Somos latinos, y como tales el contacto humano, el abrazarse, saludar de mano o de beso es una parte muy importante de nuestra cultura.

Al mismo tiempo vemos como las medidas de distanciamiento y la más extrema de ellas la cuarentena vuelven a ser parte de nuestra realidad, y cada vez extrañamos más estos afectos que hace más de un año hemos debió distanciar.

Pero igual existen quienes siguen saludando de beso o estrechando la mano porque consideran que las posibilidades de contagio por esa vía son remotas, o que las medidas de prevención como el autoconfinamiento son excesivas. Sin embargo, gracias a la información difundida por los medios de comunicación tradicionales, las personas pueden adoptar acciones protectoras de su salud y de la salud de los demás, y también concientizarse respecto de las medidas que en todo el mundo han demostrado ser una eficaz barrera contra el virus que a más de mil de nuestros vecinos ha matado.

Hace un año exacto escribíamos que “para vencer esta epidemia, parecernos a Korea no a Italia, es necesario que todos asumamos comportamientos responsables con nosotros mismos y con los demás, no debe haber un carabinero o un militar diciéndonos que debemos permanecer en casa, no debiese ser necesario tampoco ante una conducta responsable, cerrar comercios ni restaurantes.

Un año después, esas palabras siguen siendo lamentablemente actuales, pero los números indican que al parecer no fueron escuchadas. Al mismo tiempo, hoy más que nunca sigue siendo importante lavarse las manos por 30 segundos frecuentemente, usar mascarillas, evitar tocarse los ojos, nariz o boca, evitar el contacto con personas probablemente infectadas, además del rápido autoaislamiento ante sospechas de tener el virus. Medidas simples que nos protegen, reducen los contagios y evitan la saturación de centros de salud que así pueden atender los casos graves que efectivamente requieren asistencia médica.

Porque la cuarentena no es solo una medida sanitaria, sino también destruye empleos y sueños. Por eso debemos ser responsables y tratar de evitarla.

Luis Fernando González V

Sub Director