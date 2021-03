Por: Ricardo Obando.

Cuando llegó Dalcio a tomar las riendas del equipo, el año pasado, O’Higgins no venía bien, es más, estaba en la parte baja de la tabla y con serio riesgo de estar comprometido en la lucha por el descenso.

Con su trabajo, día tras día, el conjunto rancagüino empezó a sumar y sumar puntos, para primero zafar de todo peligro y después de quedar a solo un punto de entrar a una copa internacional.

Durante esos días, Giovagnoli siempre tuvo claro que, había que mejorar el funcionamiento, especialmente del circuito de creación. De que se hizo, fue así, pero no en la calidad y nivel que el estratega pretendía.

Es por eso que, para esta temporada 2021, lo importante es justamente seguir insistiendo en aquello. “La idea original, más que nada de lo que se trazó para esta pretemporada, es tratar de mejorar y apuntalar el funcionamiento, de hacer hincapié más que nada sobre el circuito de juego, que es lo que se ha trabajado en este periodo”, expresó el argentino.

Es más, apuntó que “tenemos un plantel concientizado en cuanto a esa mejora, pero ojalá se pueda llegar a plasmar”.

Además, Dalcio enfatizó que este aspecto, es prioritario. “Pretendemos, desde el juego en sí, ajustar el circuito. Hoy lo podemos decir desde una cuestión deportiva”, y que “es una obligación”.

LA IMPORTANCIA DE LA BASE

Prácticamente el 90 por ciento del plantel 2020 se mantiene para este 2021. Ese escenario, comentó Giovagnoli, es importante y relevante para él en cuanto al trabajo que se pueda efectuar.

“Sin duda que es importante, lo que pasa que construir un equipo no es tan simple, conseguir resultados no es tan simple”, dijo, indicando también que con lo que hay, “tenemos que también adaptarnos a lo que hoy contamos, y me da la sensación que sobre eso se puede llegar a generar otro tipo de compromiso con relación a lo institucional”.

Es más, sentenció que “creemos que, con una buena base, por ahí nos va a dar. La idea es querer dar un salto de calidad, ojalá se pueda llegar a plasmar”.

“La idea era mantener la base titular, eso se trató de lograr”, añadió, y que de ahí comenzó la planificación en cuanto a renovaciones y refuerzos. Para ejemplificar, puso el caso de Cereceda, de quien se tomó la determinación institucional de cerrar el ciclo. “Por ahí se puede haber generado algún tipo de suspicacia con Roberto Cereceda. Él con nosotros estuvo a la altura, elevó su rendimiento y la dirigencia ha planteado un final de ciclo con relación a una cantidad de procesos que había estado”, zanjó.

¿MÁS REFUERZOS?

Este 2021, solo se han sumado dos nombres nuevos: Iván Rozas y Nelson Espinoza. A ellos, hay que agregar los elementos que vuelven de préstamo, como es el caso de David Salazar, Raúl Osorio y Fabián Hormazabal.

En ese apartado, Dalcio explicó que les ha sido difícil encontrar en el mercado, ya que hay factores que influyen para que jugadores escojan otras opciones en vez de O’Higgins.

“Lamentablemente estamos compitiendo con clubes, desde una cuestión deportiva, que están en copas internacionales y hay veces en que el jugador se inclina por eso y por una cuestión presupuestaria, económica”, cuestionó, como fue el caso de Matías Cavalleri, con quien se negoció, pero que terminó yendo a Unión La Calera, elenco que jugará Copa Libertadores.

Eso sí, el DT evidenció que aún hay tiempo para tratar de sumar a un jugador que sea refuerzo y no una incorporación. “Vino Iván Rozas, se sumó lo de Nelson Espinoza. La idea es ver hasta el inicio del campeonato, pero en lineas generales la base del equipo se trató de mantener”, más cuando “no queremos hacer contrataciones para apagar un incendio, sino porque se necesita”, cerró.