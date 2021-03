Por Esteban Valenzuela Van Treek

La Región está entre las tres de mayor pobreza, contaminación, violencia y rezago en el IDERE 2019. Nos pasa la cuenta el clientelismo dominante que ha marcado las gestiones regionales desde el 2015. El clientelismo no se concentra en reformas estructurales, no potencia el desarrollo, no es eficiente en bancos de proyectos y acuerdos multiactor, se concentra en las redes banales de meter funcionarios leales en todos los recovecos, aparecer regalando ayudas “materialmente”, en todo corte de cintas, con el sesgo asistencialista exacerbado y sectario. Por ese mismo estilo autoritario, personalista y hegemónico tienen en América Latina a vincularse a formas irregulares de financiamiento y no están en sus verbos y prioridades la tecnocracia a, los fondos de emprendimiento, no creen en la descentralización autónoma fuera de las garras estatales nacionales donde ellos “mandan”, y son pobres en proyectos legislativos o propuestas concretas de gestión municipal o territorial. Viven haciendo tráfico de influencias, se meten con inmobilarias y todo el ciclo de la vivienda como el caso Letelier-Silva o negocios al borde de la legalidad con los traga monedas convertidos en casinos que son la fuente original del imperio ludópata de Jadell aliada de Macaya en este histórico momento regional.

No queremos esto y por eso en nuestra acción estuvo el crear cincejos efectivos en todo ámbito en Rancagua en los 1990s incluyendo pavimentos participativos y Rancagua Emprende con dos nuevas zonas industriales en la ciudad (en una de ellas se inaugurará la fábrica de buses eléctricos) , aportar a Pro O Higgins y su OTIC para capacitar a miles, el royalty minero para los FICs, el proyecto de ley para la Universidad de O´Higgins y Aysén que luego logramos asumiera la presidenta Bachelet, las compensación del Transantiago que no ha redundado acá en proyecto de corredores de buses por pereza regional y local de no pactar con las líneas de siempre y concentrarse en los proyectos. Los propios casinos regionales que sus recursos eran para crear industria turística aledaña y los municipios y el GORE no han dado cuenta de proyectos en esa área.

No tengo empresas, no regalo “cosas”, denuncié las mafias de la basura, no gobierno con sectarismo, no le pido parte de sus sueldos a funcionario alguno, mis finanzas son ordenadas como académico y no tengo deudas millonarias con Tesorería, no son clientelar ni hegemonista, por eso tanto centro derechista y socialista “puros y sinceros” se han sumado a nuestra coalición ecodesarrollista por el bien de la región que amamos.