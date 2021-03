Este jueves y previo a la vocería regional Covid-19, el Intendente Ricardo Guzmán anunció una nueva medida que permitirá clausurar locales que incumplan con las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, como superar los aforos permitidos y funcionar en horario de toque de queda.

El Intendente Ricardo Guzmán señaló que “hemos conocido hechos en los últimos días realmente indignantes, en concreto el que conocimos la semana pasada de un local que funcionaba en horario de toque de queda (…) Ese tipo de acto no lo vamos a tolerar, de ninguna manera lo vamos a soslayar y vamos a ser muy firmes en esto”.

“Dentro de las atribuciones que nos entrega la ley de alcoholes -explicó Ricardo Guzmán- está la posibilidad de clausurar y de quitar la patente de alcoholes a estos locales que no respetan las condiciones de salubridad y de seguridad en un periodo tan crítico y de emergencia, como en el que estamos. He dado la instrucción a los gobernadores, y en particular en este caso al equipo jurídico de la Intendencia, de iniciar el proceso con este local de Millán, donde en el día de hoy (jueves) he firmado el documento que va a ser notificado, por lo tanto, vamos a proceder a la clausura de estos locales”, afirmó.

Lo anterior en referencia al local donde el pasado fin de semana carabineros detuviese a 76 personas, una vez iniciado el horario de toque de queda.

El intendente precisó que “no es una medida en contra de los locatarios, es un llamado de atención de que estamos en un problema, en una crisis sanitaria y tenemos que cuidarnos y ser responsables”.

“Los gobernadores han tenido reuniones con las cámaras de comercio y a los comerciantes les hemos pedido este esfuerzo. Estas dos semanas son críticas y necesitamos que los locales cierren a las 8 de la noche, necesitamos que los gimnasios cierren durante todo el día, esa es una instrucción que se dio desde un principio y también hemos tenido poca colaboración, entonces nosotros vamos hacer inflexibles, y en el caso de este bar no vamos a tener la tolerancia de seguir aceptando ese tipo de actos y hemos pedidos su clausura lo que se llevará a cabo los próximos días, donde carabineros notificará esta resolución”, enfatizó.

El Intendente Guzmán realizó un llamado a los locatarios a cuidar sus negocios. “Yo sé que han pasado momentos difíciles, que hemos estado en cuarentena en donde no han podido explotar sus negocios y sé que dan empleo, pero hoy día lo más importante es la salud de nuestros vecinos, y eso no se transa por ningún motivo”.

En O’Higgins, el 60 por ciento de los contagios son personas de entre 20 y 49 años, “entonces aquí el llamado es a la responsabilidad, a colaborar y tener un compromiso. Un llamado a la solidaridad y en esto vamos a ocupar todas las herramientas legales que tengamos a mano para hacer cumplir la instrucción”, aseguró Ricardo Guzmán.

Finalmente, explicó que actualmente la región tiene “una utilización de camas bastante alta. Las residencias sanitarias se llenan inmediatamente, por lo tanto, estamos una crisis tan grave como la del año pasado, y si no tomamos conciencia vamos a perder a muchos vecinos de la región. Eso es lo que no queremos, y menos por la irresponsabilidad de algunos que por ganar unos pesos exponen a muchas personas”, sentenció.