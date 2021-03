Patricio Miranda H / Fotos: Nicolás Carrasco.

Ya lo había adelantado Alberto Dougnac, subsecretario de Redes Asistenciales, a inicios de semana, pero la mañana del miércoles se oficializó, con la publicación en el Diario Oficial, la resolución de la cartera que indica la suspensión de las cirugías electivas en once regiones, incluida la de O’Higgins.

“Las cirugías electivas son las que pueden esperar. En el decreto dice claramente que se exceptúan de esta normativa las oncológicas, las que son garantizadas (GES), las pediátricas y todo lo que es urgencia. Todo eso va a llegar y van a ser operados igual”, puntualiza Soledad Ishihara, directora del Servicio de Salud O’Higgins.

– ¿Qué se le puede decir a esas personas que ya llevan tiempo esperando por una operación y que hoy ven que tendrán que seguir esperando aún más?

“El tema es que hay que seguir esperando, porque hay que ocupar los pabellones para seguir ampliando camas. El año pasado, una vez que bajaron los contagios de la primera ola, se abrieron pabellones y claramente los hospitales de mayor y mediana complejidad siguieron operando”.

En esa línea, Ishihara plantea que “es una cosa por otra” y que cuando pase el peak de contagios “vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer”.

A renglón seguido, la tecnóloga médica sostiene que el Ministerio de Salud “ha instalado una estrategia de licitar la lista de espera a través de hospitales públicos, universitarios y de Fuerzas Armadas en primera instancia, y después las clínicas privadas. Esto en horarios de extensión y fines de semana, para poder sacar toda la lista de espera que se ha generado a través de estos procesos”.

Y es que la situación en los casos no GES es, al menos, preocupante. Según información del mismo Servicio de Salud O’Higgins, entre enero 2020 y enero 2021, “la intervención quirúrgica es la que se ha afectado de manera más negativa, pues aumentaron en promedio de días de espera en 203 días, por la suspensión de la cirugía electiva”. Es decir, casi siete meses.

En el caso de las consultas odontológicas, el panorama tampoco es alentador. Si bien desde el Servicio afirman que la espera no ha aumentado, sí se ha mantenido en 732 días, lo que equivale a más de dos años.

Donde las cifras mejoran, es en la primera consulta con médicos especialistas: en promedio, la espera se redujo en 132 días. “Ello porque la pandemia ha permitido limpiar nuestras listas de registros más antiguos, dando además oportunidad de agendamiento de estas interconsultas que estaban con mayor tiempo de espera”, señalan desde el Servicio de Salud O’Higgins.

Con todo, Ishihara es cauta al señalar que “creemos que puede haber pacientes que estén en espera sin que se haya producido la interconsulta”. Ello porque, según la directora, “la atención primaria, de donde proviene o se genera la lista de espera, también está trabajando con focos de atención. No está tan abierta la atención como antes y no se están produciendo las derivaciones hacia el hospital, porque el foco está hacia el paciente Covid”.

“No queremos volver al hospital de campaña en El Teniente”

La ocupación de camas en la región es alta.

A las 9 de la mañana del miércoles, 89% de las 144 camas UCI de la red pública y privada de la región estaban ocupadas. Y de ellas, más de tres cuartos (76%) correspondía a pacientes con Covid-19.

Según Ishihara, han enfrentado el aumento de demanda y la solicitud del Ministerio de Salud de funcionar como respaldo para Santiago y Valparaíso, con diferentes estrategias que implementaron desde enero, como la reconversión de camas y unidades, y el traslado de pacientes en situación menos grave que están hospitales de alta complejidad (como el Regional de Rancagua o el de San Fernando), a hospitales de baja complejidad, entre otros.

Con todo, la tecnóloga médica es clara al señalar que “no queremos volver al hospital de campaña en El Teniente. No está dentro de nuestra estrategia. Solo se ocuparon 24 camas, que eran sociosanitarias, no eran pacientes complejos, sino que no tenían una red de apoyo y estaban en hospitales a cuidados de enfermería”.

En esa línea, Ishihara adelanta que buscan “instalar un hospital de apoyo en Litueche, que va a tener de 8 a 10 camas básicas, para mover a los pacientes”, además de implementar cambios en los servicios de urgencia primaria.

En estas últimas unidades, la idea es que “los pacientes en vez de estar esperando en un box de urgencia que puede ser importante para que se atienda otra persona, esté en otro espacio con los cuidados necesarios, en observación prolongada, esperando irse a su casa o, si se complejiza, a otro hospital”.