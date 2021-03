El profesional egresado de la Universidad de Talca e Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat, se desempeñó como kinesiólogo en las salas IRA, ERA, Rehabilitación Integral y Programa de Dependencia Severa del Cesfam Eleuterio Ramírez de Curanilahue, profesional Encargado de los Programas de Salud Respiratoria, Rehabilitación Integral, Cáncer, Plan de Invierno y Estrategia Nacional de Salud Entorno a los Objetivos Sanitarios de la Década de la Dirección del Servicio de Salud Arauco, Jefe GES del Hospital de San Carlos y Profesional del Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, División de Planificación Sanitaria (DIPLAS) en el Ministerio de Salud.

Respecto de su llegada al establecimiento, el nuevo director se manifestó “muy feliz porque me hayan designado como director del Hospital de Peumo ya que mi vocación por el servicio público siempre ha estado presente, desde que egresé de la Universidad el año 2011 he trabajado en el servicio público y lo que más me gusta es el trabajo en equipo, sobre todo empezando por un hospital comunitario como es el de Peumo. Es doble la felicidad de tener este cargo y asumir este gran desafío en una comuna que se asemeja mucho a mi comuna de origen que es Curanilahue”.

En relación a sus expectativas en cuanto a su nueva responsabilidad, Vásquez Vigueras afirmó que estas son “adquirir nuevas experiencias, enfrentar nuevos desafíos y poder transmitir todo lo que he podido trabajar, así como aprender de cada uno de los funcionarios del establecimiento”, siendo uno de los énfasis de su gestión “fortalecer el trabajo en equipo, potenciando las habilidades que tiene cada uno de los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares para que en conjunto podamos potenciar el Hospital de Peumo, posicionarlo como un gran referente de Hospital Comunitario y de Salud Familiar, tanto para la comuna como también para la red asistencial de O’Higgins”.

El nuevo director del Hospital de Peumo valoró “la muy buena disposición y amabilidad en general de toda la gente de Peumo, en el establecimiento me he llevado muy gratas sorpresas en que todos han sido muy amables y acogedores y se han dado el tiempo de conocerme poco a poco a través de un saludo, de una pequeña conversación de algunas reuniones que hemos podido ir estableciendo”.

Daniel Vásquez Vigueras posee además estudios de Magíster en Dirección y Control de Gestión Pública, Diplomados en Liderazgo, Calidad y Acreditación en Salud, Atención Integral en Salud, con Enfoque Familiar y Comunitario, y, Autoridad Sanitaria y Gestión en Salud.