Si bien Rancagua este jueves no retrocedió a etapa 1, si lo hicieron Chépica y Chimbarongo y un solo fin de semana “libre” tuvo Graneros que nuevamente retrocede a etapa 2. Por lo tanto este fin de semana la gran mayoría de las comunas de nuestra región -por estar en etapa 1 o 2- nuevamente estarán en cuarentena.

Pese a este fuerte retroceso y que estamos cerca de superar incluso los números del peor momento del año pasado sigue siendo cierto que es necesario prevenir y no llegar a colapsar nuestra red de salud que se encuentra en el límite.

Es de esperar que este retroceso sea la llamada de atención que nuestra gente necesitaba para entender que la pandemia no ha terminado, estamos cansados, hartos de esta situación que tantas libertades nos ha costado pero el no tomar en cuenta las medidas de autocuidado en una mala entendida rebeldía no hará sino que esta misma situación que nos tiene hastiado se prolongue en el tiempo.

Por otra parte es cierto que la vacuna existe, pero faltan meses aún para que toda la población pueda ser inmunizada y comiencen a notarse los efectos, y no sabemos si el covid es la primera o solo una más de muchas enfermedades que ya sea por el daño que como humanidad hemos realizado al planeta, por casualidad o por maldad de algún grupo que las genera podrían llegar en un futuro, por lo que el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia física parecen haber llegado para quedarse.

Por otra parte entendiendo que también los fiscalizadores están cansados después de un duro año, se hace necesario redoblar los esfuerzos en fiscalizar, por ejemplo el metrotrén lleno de gente y sin ningún tipo de control parece ser una imagen recurrente.

Luis Fernando González V.

Sub director