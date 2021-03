Gisella Abarca

El PIMS por sus siglas en Inglés, se trata del Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico, enfermedad asociada al coronavirus que afecta a los niños, la que provoca que se inflamen diferentes órganos del cuerpo, además de dolores intestinales hasta puede llegar a una inflamación neurológica.

En abril del año pasado hubo los primeros casos de PIMS en Chile, en agosto se conoció que tres niños de Calama fueron diagnosticados con la complicación de salud; este mes la muerte del adolescente de 16 años que falleció en Puerto Montt a causa del PIMS, y así, con el paso de los meses, el número de casos ha ido en aumento, manteniéndose de igual modo una cifra baja en su presencia, pues a la fecha van cerca de 250 niños en el país que han padecido el Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico, teniendo en cuenta que en Chile ya rozamos el millón de personas contagiadas por cornavirus.

“Esta es una enfermedad nueva que se activó por primera vez en abril del año pasado en Chile. La causa no la sabemos exactamente, pero ocurre luego de 3 a 4 semanas después que los niños han estado expuestos al Covid, que haya alguien dentro de la familia con síntomas o que ha tenido alguno de los exámenes para confirmar Covid”, explica el pediatría intensivista rancagüino, Franco Díaz.

El especialista que trabaja en la UCI pediátrica de Hospital Clínico La Florida y Hospital el Carmen de Maipú agrega que la gran mayoría de los niños es asintomático y una muy pequeña fracción de ellos puede tener este síndrome. “Este síndrome es tan infrecuente que en Chile durante el 2020 alrededor de 250 niños lo tuvieron. Este año todavía no tenemos una estadística clara, pero han ido aumentando de a poquitito los casos”. No obstante, Díaz aclara que “esto no tiene nada que ver con que los niños estén volviendo a clases, porque cuando los colegios estuvieron cerrados igual estaba presente esta enfermedad”.

SÍNTOMAS DEL GRAVE SÍNDROME

Respecto a los síntomas del desconocido síndrome que ataca a niños y adolescentes tras haber estado expuestos al Covid-19, el médico que ha liderado múltiples estudios internacionales sobre el diagnóstico y tratamiento del Síndrome Inflamatorio Multisitémico Pediátrico sostiene que los síntomas no son leves y son muy característicos “la primera señal de alarma es fiebre alta sobre 38.5 que cuesta bajar y que se mantiene por varios días, malestar gastrointestinal como dolor abdominal o diarrea, rash (manchas en la piel) esos son síntomas habituales que presentan los niños. Estos síntomas rápidamente tienen que llamar la atención a los papás y médicos de urgencia que son los primeros en detectar que algo raro está pasando. Con esos síntomas hay que pensar que puede pasar algo más grave”.

El pediatra rancagüino cuenta los protocolos a seguir cuando un niño con estas características llega a urgencia “hay varios exámenes diagnósticos, que ninguno por si solo nos da este síndrome como para estar seguros, pero si una serie de exámenes que hablan de que hay mucha inflamación en el cuerpo, son exámenes bastante específicos que afortunadamente están en casi todos los servicios de urgencia”, sostiene.

El pediatra intensivista agrega que “luego se pasa a la siguiente etapa que se manifiesta esta inflamación como que los órganos del cuerpo no están funcionando muy bien entre ellos el corazón, los pulmones, sabemos que puede hasta inflamar el cerebro, en ocasiones es tan descontrolada que puede inflamar todos los órganos del cuerpo”, subraya.

Es por esto que luego que se comprueba el diagnóstico, los niños quedan hospitalizados “como esto es muy infrecuente a diferencia del Covid de adulto, son poquitos los niños que cuando sospechamos o cuando se confirma el diagnostico, se hospitaliza, porque puede evolucionar súper grave, dos tercios de los niños terminan en la UCI”, informa Díaz.

El especialista revela que “al mes siguiente de junio y julio del año pasado, hubo más o menos tres casos a la semana, es muy infrecuente; y este año no ha sido más que eso, no hemos visto que hayan aumentado en forma desproporcionada los casos, sigue siendo algo muy poco frecuente”, asegura Díaz.

EL 90% DE LOS NIÑOS SE LOGRA MEJORAR EN POCOS DIAS

En cuanto al tiempo de recuperación, el miembro fundador de La Red Colaborativa Pediátrica de Latinoamérica, expuso que “el 90% de los niños, con un tratamiento oportuno se logra mejorar en 2 a 3 días, es muy rápido porque tenemos medicamentos que disminuyen la inflamación rápidamente, pero hay que actuar rápido y mientras antes mejor. Es menos del 1% de los niños que evolucionan graves que les cuesta mejorar”.

El especialista es enfático en informar que si bien ésta es una enfermedad nueva y aun poco frecuente en el país, llama a los padres a encender las alarmas cuando un niño sano presenta alguno de los síntomas asociados a la enfermedad “cuesta identificar a estos niños que se van poniendo grave, por eso es lo más importante es pensar en los síntomas que están presentando, porque es raro que un niño de 6 a 10 años o un adolescente se ponga grave, por eso insistir a los padres en los síntomas que presentan los niños y actuar rápido. Insistir que esto es muy poco frecuente, es muy raro que ocurra esto”.

Es por esto que si los padres ven a su hijo con estos síntomas, el especialista aconseja llevarlos a su pediatra de cabecera o a urgencia “lo más importante es que el papá sepa que tiene que buscar ayuda, porque para esa edad es raro presentar esos síntomas como tener fiebre muy alta por varios días, estar decaído, con dolor de guata, a esos síntomas siempre hay que prestar atención, no solamente para esto”, concluye Diaz.

YA VAN 3 CASOS DE PIMNS EN OHIGGINS

Nuestra región no ha estado exenta de la presencia de esta nueva y poco frecuente enfermedad y a la fecha en lo que va de la pandemia, en nuestra zona se han presentado tres casos del Síndrome Multisistémico Inflamatorio Pediátrico, informó el médico intensivista y jefe de la UPC Infantil del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), Dr. Marco González:

“En todo el año que llevamos de pandemia, hemos tenido al menos tres casos. Son tres casos graves que han ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que han requerido tratamiento. Todos ellos han evolucionado muy bien, han podido egresar de la unidad vivos”.

El Pediatra Intensivista agregó “A los chicos que hemos tratado, les hemos administrado gamaglobulina y con eso los pacientes han mejorado rápidamente. En nuestros pacientes, la evolución ha sido muy satisfactoria”. Cabe destacar que estos casos se presentaron en el periodo peack de la pandemia, en julio y agosto del año pasado.

El Presidente de la Asociación Chilena de Pediatría (ASOCHIPE), filial O’Higggins, expone que el rango de edad que ha ingresado con este síndrome al Hospital Regional “todos han sido menores de 8 años” y explica que como lo dice el nombre de la enfermedad “los niños llegan con un compromiso multisistémico, entonces tienen compromiso cardiaco, digestivo, en la coagulación, también pueden tener compromiso respiratorio”

Si bien no existe ninguna posibilidad de adelantarse a la presencia del PIMS, la recomendación que entrega el especialista es “poner atención a cualquier niño que lleve más de tres días con fiebre, además si está con diarrea, manchas en la piel, ese es un niño altamente sospechoso y conviene que consulten oportunamente en el servicio de urgencia. La mayoría de estos pacientes o todos los que hemos tenido, han tenido antecedentes de haber estado en contacto con familias con Covid positivo y lo niños que hemos ingresado han tenido anticuerpos contra el Covid”.

Cabe destacar que en nuestra región al igual que en el país, ha habido muchas familias afectadas por Covid; no obstante, el PIMS se ha presentado de manera muy poco frecuente en el territorio nacional, así como en nuestra zona “no hemos tenido en niños la cantidad de PIMS que uno podría considerar como epidémico. Ha habido cientos de pacientes graves en la región por Covid y apenas hemos tenido tres niños con PIMS y dos niños con Covid (Neumonía) acá en el Hospital”.